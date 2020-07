Amerikaanse verkenner op jacht naar monsters op Mars

Een verkenner uit de Verenigde Staten, onder de noemer de Perseverance (volharding), vliegt donderdagmiddag de ruimte in op weg naar de planeet Mars. Daar start een ambitieus en uniek project.

Het is de vijfde keer dat de VS een onbemande ruimtevaart apparaat naar Mars stuurt. Vandaag om 13.50 uur Nederlandse tijd, vertrekt het toestel vanaf ruimtebasis Cape Canaveral in Florida. Daar begint voor de verkenner een reis naar marskrater Jezero, waar miljarden jaren geleden vermoedelijk een meer was. Het toestel moet in februari op de bestemming aankomen.

Leven op Mars

Hoofdtaak van de Perseverance is het onderzoeken van stenen en grond. Gewapend met meer dan twintig camera’s, een boor en een ruimtehelikopter moet het apparaat meer dan tientallen bodemmonsters verzamelen in daartoe behorende buisjes. Dit om te kijken of ooit leven op Mars is geweest.

Maar de Amerikanen doen dit project niet alleen. In 2028 neemt een Europese verkenner het stokje over op Mars en verzamelt dan de buisjes van het Amerikaanse toestel. Die verkenner stijgt vervolgens op en komt in een baan rond Mars. Tot slot moet in 2031 een ander Europees apparaat de monsters naar de aarde terugbrengen. En dat is uniek, want het is nog niet eerder gelukt een lancering te organiseren op een andere planeet en materiaal te verplaatsen naar de aarde.

Ruimtehelikopter

In het laadruim van de Perseverance zit een helikopter met de naam de Ingenuity. Deze is één meter hoog en weegt twee kilo. De Ingenuity moet vijf keer rondvliegen op Mars. Mocht dit allemaal lukken, kan de helikopter ervoor zorgen dat het onderzoek veel sneller verloopt.

Eerder deze maand vertrokken een Chinese verkenner en een satelliet uit de Verenigde Arabische Emiraten naar de planeet. In 2022 moet een Europees-Amerikaans laboratorium, onder de naam Rosalind Franklin, naar Mars op expeditie.

