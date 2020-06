Zwitsers vinden cocaïne tussen ‘Nederlandse bananen’

Tussen bananen in Zwitserse supermarkten is 140 kilo cocaïne ontdekt. De bananen uit Zuid-Amerika waren via Nederland naar Zwitserland vervoerd, aldus de autoriteiten tegen Zwitserse media.

De drugs zaten verstopt in bananendozen die in filialen van de supermarktketen Coop terechtkwamen. In een winkel zat er 50 kilo tussen de bananen, melden Zwitserse media zaterdag.

Briefje tussen de bananen

De medewerkers troffen een briefje aan, waarin er instructies stonden voor de ontvangers. Daarop besloten ze dat de lading maar eens goed bekeken moest worden. Niet veel later troffen ze cocaïne aan. De politie is inmiddels met een onderzoek begonnen.

Voorlopig zullen de autoriteiten extra opletten bij bananenvrachten. Het is namelijk niet de eerste keer dat dit gebeurt. Afgelopen april vond de douane in Vlissingen 450 kilo met cocaïne tussen de bananen. Dat was een van de grootste vondsten cocaïne in Nederland. De geschatte straatwaarde van die vracht bedroeg 180 miljoen euro.

Kunstpenis

Maar smokkelaars zijn ook op andere manieren creatief. Eerder deze week werd er een man gearresteerd, toen hij een persoonlijke voorraad van 127 gram cocaïne in zijn kunstpenis had verborgen.

