Nieuwe besmettingen China baart zorgen: komt het door de zalm?

China meldde zondag 57 nieuwe coronagevallen, het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds april. Chinezen reageren uitermate bezorgd, omdat de uitbraak van de pandemie nog vers in het geheugen ligt en zalm ligt in elk geval niet meer in de winkelschappen in Peking.

De binnenlandse uitbraak in China was de afgelopen tijd grotendeels onder controle door een strikte lockdown die begin dit jaar werd ingesteld. Een nieuwe virusuitbraak is nu gekoppeld aan de Xinfadi-markt, in het zuiden van hoofdstad Peking.

Besmettingen hoofdstad

De nationale gezondheidscommissie heeft laten weten dat er 36 nieuwe binnenlandse besmettingen in de hoofdstad zijn. Twee andere werden vastgesteld in de noordoostelijke provincie Liaoning en houden volgens de gezondheidsfunctionarissen verband met de uitbraak in Peking.

Elf woonwijken in de buurt van de vlees-, vis- en groentemarkt zijn in lockdown gegaan. Ook is besloten leerlingen van basisscholen die de lessen nog niet hadden hervat, voorlopig thuis te houden. Negen scholen en kleuterscholen in de buurt zijn gesloten, sportevenementen, groepsdiners en groepsvervoer naar andere provincies zijn verboden.

Zalmpaniek

Er zijn ook zorgen ​​over de veiligheid van de voedselvoorzieningsketen, en ook enkele andere markten in de stad zijn gesloten. Staatsmedia meldden dat het longvirus is aangetroffen op snijplanken die werden gebruikt voor de behandeling van geïmporteerde zalm, en dat grote supermarktketens de voorraden zalm inmiddels hebben verwijderd. Er wordt nu volop gespeculeerd over de vraag of de vis het virus kan verspreiden.

Functionarissen hebben 139 nauwe verwanten van de geïnfecteerde personen in quarantaine geplaatst. De markt is gesloten en wordt omringd door leger en politie en 24 uur per dag bewaakt. Meer dan 10.000 mensen die daar werken, worden nu getest.

„Volgens het principe om de veiligheid van de mensen en de gezondheid voorop te stellen, hebben we afsluitmaatregelen genomen voor de Xinfadi-markt en de omliggende wijken”, zegt Chu Junwei, districtsfunctionaris. De wijk bevindt zich in een „noodsituatie in oorlogstijd.”

Zalmpje?

„Op dit moment is het moeilijk om de infectiebron op de markt te achterhalen”, vertelde Wu Zunyou, hoofdepidemioloog van het Chinese Centrum voor ziektebestrijding en -preventie (CDC), aan de Chinese Centrale Commissie voor Discipline Inspectie. „We kunnen niet concluderen dat zalm de bron van infectie is, alleen omdat nieuw coronavirus werd ontdekt op een snijplank van een verkoper”, zei de expert, eraan toevoegend dat de snijplank besmet zou kunnen zijn geraakt door de besmette eigenaar of gasten die het virus hebben. „De markt heeft een grote stroom aan mensen en producten, we moeten eigenlijk alles en iedereen onderzoeken om het hele plaatje te begrijpen.”

De bekende ‘gastheren’ voor coronavirus zijn meestal zoogdieren en het is bijna onmogelijk voor zalm om besmet te raken met COVID-19, legde Cheng Gong, viroloog aan de Tsinghua University, uit tegen CGTN. Het virus heeft bepaalde receptoren nodig om cellen te infecteren, „tot nu toe wijst alles erop dat dit soort receptoren alleen in zoogdieren bestaan, niet in vissen.”

Een onderzoek van University College London onderschrijft dit.

