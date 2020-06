Nederlander spoorloos in Thailand: auto, geld, paspoort en sieraden gevonden

Een 64-jarige Nederlander is al twee weken spoorloos. 21 mei werd hij voor het laatst gezien bij een toeristische trekpleister in Thailand, het land waar zijn 26 jaar jongere echtgenote vandaankomt.

Volgens de vrouw van Friedrich Stoffel – zoals hij heet – kampte de man al enige tijd met ontzettend veel stress, zo weet Thai Examiner. Vanwege een flinke vertraging van een bouwproject zou zijn bedrijf namelijk miljoenen mislopen.

Suphanuri

Op 21 mei verliet Stoffel vroeg in de ochtend zijn woning in Suphanburi, dat ligt in het centrale gedeelte van Thailand. Zijn vrouw ging er vanuit dat hij een paar dagen er tussenuit wilde, omdat hij zijn medicatie tegen hoge bloeddruk mee had genomen in een weekendtas.

Hij vertrok met de Sedan die staat op de naam van zijn vrouw. Die ontving een dag later een belletje van de politie dat haar auto onbeheerd achter was gelaten. Daarin lagen de portefeuille van haar man met bankkaarten, ruim 600 euro in cash, zijn paspoort en ook sieraden. De sieraden, twee gouden kettingen, twee gouden ringen en materiaal voor woningen waaronder enkele kranen en elektriciteitsdraden, had de man volgens zijn vrouw een dag eerder opgehaald.

Pick-up spoorloos

De Sedan stond bij een grottencomplex in Uthai Thani, zo’n 100 kilometer ten noorden van Suphanburi. Een ooggetuige meldt dat hij daar twee jongere vrouwen zou hebben ontmoet met wie hij een paar foto’s heeft gemaakt. Daarna stapte hij in hun pick-up, die sindsdien niet meer gezien is. De politie zoekt de wagen met behulp van beveiligingscamera’s.

