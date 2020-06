Na Peking vreest nu ook Tokio voor tweede coronagolf

Een nieuwe toename van het aantal coronabesmettingen in Tokio voedt de vrees voor een tweede besmettingsgolf. Net zoals in Peking, waar tien nieuwe woonwijken in quarantaine zijn geplaatst. Ook worden alle binnensportlocaties en uitgaansgelegenheden gesloten.

Volgens de Japanse televisiezender NHK is het aantal dagelijkse nieuwe infecties maandag met 48 gevallen gestegen en ligt het nu al twee dagen achter elkaar boven de veertig. Op de beurs van Tokio zorgde de hernieuwde stijging van besmettingen aan het begin van de week voor een daling van de prijzen.

Probleemzone Tokio

Het nachtelijke amusementsdistrict Shinjuku in Tokio met zijn gastvrouwenbars wordt aangewezen als probleemzone. Twintig van de 48 nieuwe besmettingen die vandaag werden gemeld, werden vastgesteld bij onder andere werknemers van dergelijke clubs, komt in lokale mediaverslagen naar voren.

Japan had eind mei de noodtoestand in het hele land opgeheven, omdat de crisis bijna onder controle was. Tijdens de noodtoestand werd de bevolking opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te blijven. Avondklokken zoals in Europa zijn wettelijk niet toegestaan. Vanwege de pandemie zijn de voor deze zomer in Tokio geplande Olympische Spelen uitgesteld tot volgend jaar.

Peking

In Peking zijn tien nieuwe woonwijken in quarantaine geplaatst. Dat heeft de burgemeester van de Chinese hoofdstad vandaag bekendgemaakt. De afgelopen 24 uur zijn 36 nieuwe besmettingsgevallen in de metropool geregistreerd.

De autoriteiten maakten vandaag ook bekend dat alle binnensportlocaties en uitgaansgelegenheden tijdelijk dicht moeten om een verdere uitbraak van het virus te voorkomen. Ook moet vaker op temperatuur gecontroleerd worden in de stad en moeten mensen van buiten Peking worden geweerd.

Zalm

De autoriteiten hebben de nieuwe gevallen van besmetting ontdekt op een groothandelsmarkt in het noordwesten van de hoofdstad, in het district Haidian. De markt en nabijgelegen scholen zijn gesloten.

Staatsmedia meldden gisteren dat het longvirus is aangetroffen op snijplanken die werden gebruikt voor de behandeling van geïmporteerde zalm op de Xinfadi-markt. Grote supermarktketens hebben de voorraden zalm inmiddels verwijderd. Er wordt nu volop gespeculeerd over de vraag of de vis het virus kan verspreiden.

„Volgens het principe om de veiligheid van de mensen en de gezondheid voorop te stellen, hebben we afsluitmaatregelen genomen voor de Xinfadi-markt en de omliggende wijken”, zei Chu Junwei, districtsfunctionaris. De wijk bevindt zich in een „noodsituatie in oorlogstijd.”

