Brit zit zes dagen vast in diepe waterput op Bali

Een reddingsteam heeft op het Indonesische vakantie-eiland Bali een Britse man gered die zes dagen vastzat in een afgelegen waterput. De man was op de vlucht geslagen voor een hond en in de vier meter diepe put gevallen.

De 29-jarige Jacob Matthew Roberts werd door het Nationale Zoek- en Reddingteam van Bali gered uit de betonnen put in de buurt van het dorp Pecatu.

Geen eten en drinken

Volgens politiechef Yusak Agustinus Sooai had Roberts zes dagen zonder eten en drinken in de put gezeten en wist niemand van zijn locatie af. De put ligt namelijk ver weg van de bewoonde wereld en wordt waarschijnlijk niet meer door de bewoners van het dorp gebruikt.

Koeien voeren

Uiteindelijk hoorde een boer uit het dorp het geroep om hulp van Roberts en waarschuwde hij de hulpdiensten. „Het hulpgeroep van Jacob werd gehoord door een dorpeling die zijn koeien ging voeren”, zegt het hoofd van het reddingsteam.

Door de val in het bijna lege reservoir brak Roberts zijn been en moest hij met een brancard uit de diepe put worden getakeld. De politie heeft hem naar een ziekenhuis in de buurt gebracht voor behandeling.

