Boek oud-topadviseur mag verschijnen, ondanks blokpoging Trump

Een kritisch boek over de Amerikaanse president Donald Trump mag verschijnen. Een Amerikaanse rechter wees een verzoek van de regering-Trump af om publicatie te blokkeren. Volgens het Witte Huis staat er geheime informatie in het boek van John Bolton, een voormalig topadviseur van Trump.

De rechter in de Amerikaanse hoofdstad Washington erkent dat Bolton met zijn gedrag „ernstige bezorgdheid over de nationale veiligheid” oproept. Maar de regering heeft niet kunnen aantonen dat een verbod het passende middel is, meldt een verslaggever van The Washington Post over de uitspraak.

De rechter benadrukt dat Bolton verzuimde te wachten op het definitieve groene licht van het Witte Huis voor publicatie van zijn memoires. De voormalige Nationale Veiligheidsadviseur had dat wel moeten doen en volgens de rechter zou dit kunnen leiden tot gerechtelijke stappen. Maar volgens Bolton kreeg hij geen definitieve goedkeuring, omdat de regering wilde voorkomen dat zijn boek voor de presidentsverkiezingen in november verschijnt.

President Trump presenteerde op Twitter de uitspraak als „BIG COURT WIN” tegen Bolton. Omdat er zoveel gelekt was naar zoveel mensen en media kon de rechter er volgens Trump niets meer aan doen. Maar hij kwam wel met stevige woorden over geld en het onthullen van geheime informatie. Bolton gaat hier „echt een hoge prijs voor betalen.”

BIG COURT WIN against Bolton. Obviously, with the book already given out and leaked to many people and the media, nothing the highly respected Judge could have done about stopping it…BUT, strong & powerful statements & rulings on MONEY & on BREAKING CLASSIFICATION were made….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020