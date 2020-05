In Israël is het nu veel te warm om een mondkapje te dragen

Israël versoepelt tijdelijk de plicht vanwege het coronavirus om mondkapjes te dragen door de hittegolf die het land teistert. En meer buitenlands coronanieuws.

Zo mogen scholieren tijdelijk de bescherming in de klas afdoen. De plicht is ook teruggedraaid voor alle openbare plekken (zoals op de foto: mensen in Tel Aviv in de buitenlucht), maar op bijeenkomsten moeten de mondkapjes wel gewoon worden gedragen.

De hittegolf gaat gepaard met temperaturen tot 40 graden Celsius. De strijd tegen het virus is belangrijk, maar ook de hittegolf kan gevaarlijk zijn, verklaarde minister van Volksgezondheid Juli Edelstein. De hoge temperaturen blijven naar verwachting tot en met donderdag aan, daarna zakt het kwik.

Bijna 300.000 besmettingen in Rusland

Rusland heeft dinsdag melding gemaakt van 9263 nieuwe gevallen van coronavirusinfecties in de afgelopen 24 uur, waardoor het landelijke aantal besmettingen op 299.941 komt.

Het aantal nieuwe coronagevallen is iets gestegen vergeleken met de vorige dag, toen er 8926 bevestigde besmettingen waren. De dagelijkse stijging van de gevallen ligt wel voor de vierde dag op rij onder de 10.000. Een groot deel van de maand mei was dit dagelijkse aantal hoger.

Volgens de Russische autoriteiten zijn 115 mensen het afgelopen etmaal aan de gevolgen van het virus overleden, wat het dodental op 2837 brengt.

Trump slikt hydroxychloroquin

De Amerikaanse president Donald Trump slikt al zeker anderhalve week een antimalariamiddel om te voorkomen dat hij wordt besmet met het coronavirus. Hoewel de werking van hydroxychloroquin tegen corona niet is bewezen en er mogelijk ernstige bijwerkingen zijn, is Trump overtuigd van het nut. In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 759 nieuwe doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. In totaal stierven 90.309 mensen in de VS aan het longvirus, het hoogste dodental wereldwijd.

Trump, die eerder opteerde om desinfectiemiddel te injecteren, verklaarde „zeer goede dingen” te hebben gehoord over het middel en sprak zelfs van een geschenk van God. „U zult verbaasd zijn hoeveel mensen het nemen. Vooral in de gezondheidszorg nemen mensen het, een hoop dokters nemen het”, aldus Trump tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis.

De Amerikaanse president promoot het middel al sinds maart als het wondermiddel tegen het coronavirus. Een Amerikaanse onderzoeker verklaarde uit zijn functie te zijn gezet omdat hij gedegen onderzoek naar hydroxychloroquin wilde. Rick Bright, chef van de biomedische autoriteit die bezig is met een vaccin, verklaarde voor het Congres dat hij onder druk was gezet om geld in hydroxychloroquin te stoppen.

Vooral arme wijken in New York getroffen

In sommige wijken van de Amerikaanse stad New York liggen de sterftecijfers door het coronavirus bijna 15 keer hoger dan in andere buurten. Vooral inwoners van arme wijken worden onevenredig hard getroffen, blijkt uit gegevens die door de gezondheidsdienst van de stad naar buiten zijn gebracht.

De gegevens tonen voor het eerst een uitsplitsing van het aantal doden in elk van de meer dan 60 postcodes van de stad. Het hoogste sterftecijfer werd genoteerd aan de rand van Brooklyn in een wijk die wordt gedomineerd door veel sociale woningbouw, genaamd Starrett City.

In de rijke, witte enclave van Gramercy Park in Manhattan bedraagt het aantal doden per 100.000 inwoners 31. In Far Rockaway in de wijk Queens, waarvan de bevolking voor ruim 40 procent bestaat uit zwarte Amerikanen en 25 procent een Latino of Latijns-Amerikaanse achtergrond heeft, ligt het sterftecijfer bijna 15 keer hoger. Op iedere 100.000 inwoners stierven er 444.

„Het is echt hartverscheurend en het zou het morele geweten van de stad moeten aantasten”, zei Mark Levine, voorzitter van de gezondheidscommissie van de gemeenteraad, in een interview.

Duizenden Duitse zorgmedewerkers besmet

Meer dan 20.000 artsen en verplegers in Duitse ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn sinds midden april besmet geraakt met het coronavirus. Zij vormen daarmee meer dan 11 procent van alle coronagevallen in het land.

Volgens de krant Süddeutsche Zeitung werden sinds half april dagelijks gemiddeld 230 artsen en verplegers aangestoken met het virus. Daarvan moesten 894 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen en overleefden zeker 60 zieken de infectie niet. Net als in andere landen zijn er in Duitsland berichten en is er kritiek over tekorten aan beschermende kleding in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Het aantal infecties met het coronavirus in Duitsland steeg dinsdag met 513 tot 175.210, aldus het Robert Kocht Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM. De organisatie meldde 72 nieuwe sterfgevallen waarmee het totaal 8007 toenam. Het aantal infecties en sterfgevallen steeg sneller dan maandag hoewel de cijfers al enige tijd een dalende tendens laten zien.

Aantal coronadoden in Latijns-Amerika boven de 30.000

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn 30.000 mensen in Latijns-Amerika gestorven aan de gevolgen van het longvirus. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Brazilië is veruit het zwaarst getroffen land, daar hebben ruim 16.000 inwoners het leven gelaten.

In Brazilië zijn ruim 250.000 besmettingen geregistreerd. Wereldwijd tellen alleen Rusland en de VS meer geïnfecteerden. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro noemde het virus echter ‘een griepje’ en uitte verschillende malen kritiek op gouverneurs van staten die maatregelen troffen om verspreiding tegen te gaan. Die zouden de economie ernstig schaden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.