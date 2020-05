Chaos in Minneapolis: politie grijpt in met rubberen kogels

De politie heeft met rubberen kogels geschoten en traangas gebruikt bij demonstraties tegen politiegeweld in de Amerikaanse stad Minneapolis. Dat melden lokale media. Op beelden is te zien hoe agenten traangasgranaten gooien.

De protesten en rellen zijn een reactie op de dood van de 46-jarige zwarte man George Floyd. Hij werd maandag gearresteerd en tijdens de arrestatie plaatste een witte agent minutenlang zijn knie op de keel van Floyd. Die overleed aan de gevolgen daarvan in het ziekenhuis. De agent en drie collega’s die ook bij de arrestatie waren zijn ontslagen.

Brandstichting

Lokale media in de staat Minnesota melden dat demonstranten een politiebureau zijn binnengedrongen en dat de agenten moesten vluchten. Op beelden is ook te zien dat op meerdere plekken brand is gesticht en dat er weer winkels worden geplunderd, net als een dag eerder.

Politie biedt excuses

Donderdag bood de politiecommissaris van Minneapolis zijn excuses aan voor de dood van Floyd. “Wij hebben bijgedragen aan een tekort aan hoop”, aldus Medaria Arradondo. “Ik bied mijn excuses aan voor de pijn, de schok en het trauma dat de dood van Floyd heeft veroorzaakt bij de familie, zijn geliefden en de gemeenschap.”

In Denver werd vreedzaam geprotesteerd tegen politiegeweld toen er schoten werden gelost richting de demonstranten. Volgens lokale media zou er niemand gewond zijn geraakt. De schutter zou zijn opgepakt.

