Dit wordt het weer in Zuid-Nederland komende week

De afgelopen dagen was alles, van boomtoppen tot daken, bedekt onder een laagje sneeuw, wat mooie plaatjes opleverde. Lokaal was het ijs sterk genoeg om te schaatsen. Nadelen waren er ook genoeg: extreme gladheid zorgde voor verkeersongelukken en onbegaanbare wegen. Maar dat weerbeeld gaat veranderen. Hoe ziet het weer er de komende dagen uit?

We hebben heel wat koude dagen achter de rug, waarbij zelfs een heuse winterstorm Nederland overtrok en het overal flink vroor. Maar aan de winterkou komt voorlopig een einde. Een gebied met bewolking en hier en daar wat motregen trekt vandaag van west naar oost over het land en duwt de koude lucht weg, volgens Weeronline. De temperatuur loopt op naar 4 tot 8 graden, in het zuiden kan het 10 graden worden.

Licht wisselvallig weer in het zuiden van Nederland.

De komende dagen blijft het licht wisselvallig met temperaturen die normaal zijn voor de tijd van het jaar. Later deze week kunnen koudere nachten wel weer voor wat gladheid zorgen. Later vandaag stijgt de temperatuur naar 5 tot 8 graden. De wind draait naar het zuiden tot zuidwesten en is meestal matig. Het blijft bewolkt en later op de middag en in de avond gaat het vaker regenen. De temperatuur verandert daarbij nauwelijks.

In het zuiden van Nederland kan het morgen zo’n 10 graden worden, al kan het wel wat bewolkt zijn. In de middag trekt vanuit het westen opnieuw een gebied met lichte regen over het land. Er staat een matige zuidenwind.

Na dinsdag: wisselvallig winterweer

Ook na morgen blijft het weer wisselvallig. Regenbuien trekken regelmatig over, al laat de zon zich soms ook even zien. De temperatuur ligt ’s middags tussen 6 en 9 graden. De wind blijft uit het zuiden tot zuidwesten waaien en is vaak matig van kracht.

Vanaf woensdag blijft het volgens Meteo Limburg deze week zachter dan normaal, met 7 tot 10 graden. Er is ’s nachts geen vorst, maar het waait tot en met vrijdag wel hard. Wel kan er vooral woensdag wat regen vallen.

Bekijk hier het weerbericht voor Nederland als geheel.

