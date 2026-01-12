Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit wordt het weer in West-Nederland komende week

De afgelopen dagen was alles, van boomtoppen tot daken, bedekt onder een laagje sneeuw, wat mooie plaatjes opleverde. Lokaal was het ijs sterk genoeg om te schaatsen. Nadelen waren er ook genoeg: extreme gladheid zorgde voor verkeersongelukken en onbegaanbare wegen. Maar dat weerbeeld gaat veranderen. Hoe ziet het weer er de komende dagen uit?

We hebben heel wat koude dagen achter de rug, waarbij zelfs een heuse winterstorm Nederland overtrok en het overal flink vroor. Maar aan de winterkou komt voorlopig een einde. Een gebied met bewolking en hier en daar wat motregen trekt vandaag van west naar oost over het land en duwt de koude lucht weg, volgens Weeronline. De temperatuur loopt op naar 4 tot 8 graden,

Weerbericht voor het westen van Nederland

In West-Nederland blijft het vandaag bewolkt, maar op veel plekken wel zo goed als droog. Vanmiddag en vanavond is er wel kans op motregen. De temperatuur stijgt tot 5 graden en de wind is matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 5 graden.

Ook morgen is bewolkt en het kan hier en daar mistig zijn. ’s Middags zijn er wat regenbuien verwacht, maar de zon kan zich later op de dag laten zien. Er staat dan een zuidenwind, die aan de kust vrij krachtig is. De temperatuur stijgt in het Westen van Nederland naar 8 tot 9 graden. De rest van de week verloopt wisselvallig en vrij zacht.

