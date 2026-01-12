Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit wordt het weer in Noord-Nederland komende week

De afgelopen dagen was alles, van boomtoppen tot daken, bedekt onder een laagje sneeuw, wat mooie plaatjes opleverde. Lokaal was het ijs sterk genoeg om te schaatsen. Nadelen waren er ook genoeg: extreme gladheid zorgde voor verkeersongelukken en onbegaanbare wegen. Maar dat weerbeeld gaat veranderen. Hoe ziet het weer er de komende dagen uit?

We hebben heel wat koude dagen achter de rug, waarbij zelfs een heuse winterstorm Nederland overtrok en het overal flink vroor. Maar aan de winterkou komt voorlopig een einde. Een gebied met bewolking en hier en daar wat motregen trekt vandaag van west naar oost over het land en duwt de koude lucht weg, volgens Weeronline. De temperatuur loopt op naar 4 tot 8 graden.

Weer in het noorden van Nederland

De komende dagen blijft het licht wisselvallig met temperaturen die normaal zijn voor de tijd van het jaar. Later deze week kunnen koudere nachten wel weer voor wat gladheid zorgen.

In het noordoosten komt lokaal nog gladheid voor door bevriezing en resten van sneeuw of ijzel. Elders zijn de wegen inmiddels grotendeels ijsvrij. Vanuit het westen wordt het bewolkt, af en toe valt er wat motregen. De temperatuur ligt boven nul en stijgt langzaam verder. Het gaat dooien en de wegen worden weer begaanbaar.

Mist, nevel en regen

Vanmiddag wordt het in het noordoosten 3 à 4 graden. Door de sneeuw die daar nog ligt, kan het nevelig worden en plaatselijk zelfs mistig. Het blijft bewolkt, vooral in het noorden is er kans op mist en af en toe valt er motregen. De temperatuur verandert daarbij nauwelijks.

In de middag trekt vanuit het westen opnieuw een gebied met lichte regen over het land. Er staat een matige zuidenwind. Vanavond is de regen in het noorden van Nederland zo goed als weggetrokken en blijft het droog.

Na dinsdag: wisselvallig winterweer

Ook na morgen blijft het weer wisselvallig. Regenbuien trekken regelmatig over, al laat de zon zich soms ook even zien. De temperatuur ligt ’s middags rond de 6 graden. De wind blijft uit het zuiden tot zuidwesten waaien en is vaak matig van kracht.

Bekijk hier het weerbericht voor Nederland als geheel.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties