Dit wordt het weer in Oost-Nederland komende week

De afgelopen dagen was alles, van boomtoppen tot daken, bedekt onder een laagje sneeuw, wat mooie plaatjes opleverde. Lokaal was het ijs sterk genoeg om te schaatsen. Nadelen waren er ook genoeg: extreme gladheid zorgde voor verkeersongelukken en onbegaanbare wegen. Maar dat weerbeeld gaat veranderen. Hoe ziet het weer er de komende dagen uit?

We hebben heel wat koude dagen achter de rug, waarbij zelfs een heuse winterstorm Nederland overtrok en het overal flink vroor. Maar aan de winterkou komt voorlopig een einde. Een gebied met bewolking en hier en daar wat motregen trekt vandaag van west naar oost over het land en duwt de koude lucht weg, volgens Weeronline. De temperatuur loopt op naar 4 tot 8 graden.

Weerbericht Oost-Nederland komende week

In Oost-Nederland blijft het vandaag bewolkt en valt er soms wat motregen. De temperatuur stijgt ’s middags naar een graad of 4, maar er staat wel een matige wind vanuit het zuiden. Door de dooi wort het geleidelijk nevelig. Later in de middag en ’s avonds valt er zo nu en dan regen, gladheid kan nog steeds voorkomen door sneeuwresten. Dat is vooral op stoepen.

’s Nachts blijft de temperatuur in het Oosten van Nederland boven 0. Morgen is het rond de middag droog bij een zwakke zuidenwind en 4 tot in het zuidwesten 7 graden. In de dagen na morgen blijft het in Oost-Nederland bewolkt met soms wat regen, met 3 tot 5 graden ’s nachts.

Bekijk hier het weerbericht voor Nederland als geheel.

