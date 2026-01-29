Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kosten voor een crematie verschillen enorm: dit kost cremeren in Limburg

Waar vroeger de meeste mensen nog begraven werden, kiezen tegenwoordig steeds meer mensen voor een crematie. In 2025 werd ruim 68 procent van de overledenen gecremeerd. Uit onderzoek van Uitvaartland.nl blijkt dat de prijsverschillen tussen de crematoria in Nederland enorm verschillen. Dit betaal je in Limburg.

Een eenvoudige crematie is bij het ene crematorium bijna 1000 euro duurder dan bij het andere. Terwijl het hier alleen gaat om de crematie zonder kosten van aula of koffiekamer. Ook bij crematies met gebruik van de aula zijn de prijsverschillen groot. Uitvaartland onderzocht voor dit onderzoek alle 119 crematoria van Nederland.

Crematies in Limburg

In Limburg kost een gemiddelde crematie, zonder gebruik van faciliteiten en zonder begeleiding van nabestaanden, 792 euro. Daarmee is Limburg qua kosten een gemiddelde provincie voor een zogeheten stille crematie.

Als je wel faciliteiten gebruikt bij de crematie/uitvaart, ben je in Limburg gemiddeld 1516 euro kwijt. In dat rijtje is Limburg de op twee na goedkoopste provincie.

Op een rij een aantal steden in Limburg met de bijbehorende (gemiddelde) prijzen voor een crematie zonder aula:

Maastricht – 830 euro

– 830 euro Geleen – 859 euro

– 859 euro Echt – 850 euro

– 850 euro Roermond – 859 euro

– 859 euro Eijsden – 700 euro

Zelfde crematie, grote verschillen

Uitvaartland.nl onderzoekt jaarlijks de prijsverschillen tussen crematoria, maar zag dat de verschillen niet eerder zo groot waren. Het onderzoek toont aan dat het prijsverschil tussen het goedkoopste en duurste crematorium voor stille crematies (crematie zonder gebruik van faciliteiten en zonder begeleiding van nabestaanden) 906 euro bedraagt.

„Het is onbegrijpelijk dat deze prijsverschillen in 2026 nog steeds bestaan”, zegt Leon Schouten van Uitvaartverzorging Uitvaartland. „Bij een crematie zonder ceremonie wordt geen gebruikgemaakt van faciliteiten. Het betreft uitsluitend de uitvoering van de crematie zelf, waardoor zulke verschillen niet te rechtvaardigen zijn. Dat het ene crematorium daar drie keer zoveel voor rekent als het andere, vraagt om ingrijpen van de overheid om deze verschillen te beperken.”

Wil je zelf kijken hoe de prijsverschillen voor cremeren in jouw eigen provincie / regio zijn? Dat kan via deze kaart. Zoek je via je postcode, dan moet je je volledige postcode invullen. Voor het volledige overzicht en verschillen tussen provincies, zie dit overzichtsartikel van Metro.

