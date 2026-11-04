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Zijn aangiftes politici voor de bühne? Bram Moszkowicz vindt ‘dat Geert Wilders wel een punt heeft’

‘Justitie haalt hard uit naar tierende politici en aangiftes voor de bühne.’ Dat schreef De Telegraaf deze week. Jurist Bram Moszkowicz schoof gisteravond aan in Nieuws van de Dag.

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Al die aangiftes van politici, bijvoorbeeld tegen elkaar? Daar heeft Bram Moszkowicz wel een mening over. Zeker als het om Geert Wilders (PVV) gaat.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zorgen talloze aangiftes door politici ‘voor rollende ogen achter de burelen’. Het OM vindt dat het vaak om ‘aandacht voor zichzelf vragen’ gaat en dat men ‘wel wat beters te doen heeft’, schrijft De Telegraaf.

‘Bij aangiftes door politici moet er echt wat aan de hand zijn’

Een officier van justitie uitte de kritiek in de media. Bram Moszkowicz in Nieuws van de Dag: „Het komt er eigenlijk op neer dat hij zegt: ‘Als je aangifte moet doen, het is een open deur, dan moet er echt wat aan de hand zijn. En wat ik als officier van justitie merk, is dat er aangiftes worden gedaan binnen de contreien van politici tegen elkaar of andere mensen, die niet echt een wezenlijke aangifte verdienen’.”

Bram Moszkowicz denkt aan de ‘minder minder’-zaak van Wilders

Moszkowicz weet dat de politie niet veel capaciteit heeft en dat ‘echte aangiftes’ zouden daardoor op een hoop kunnen blijven liggen. Toen hij het artikel las, kon hij zich wel vinden in de woorden van de officier van justitie.

„Maar ik moest ook meteen denken aan die keer dat Geert Wilders werd vervolgd voor ‘minder, minder’ (hij was toen zelf Wilders’ advocaat, red.). Toen hebben we de burgemeester van Nijmegen, Bruls, in een mars naar het politiebureau zien gaan om mensen voorgedrukte aangiftes te laten tekenen. Dan denk ik ‘Ja, nu roep je dat’, maar toen Wilders werd vervolgd heb je alles gedaan om, ik geloof 6000 mensen, te laten tekenen en zo aangifte te laten doen. Sommige mensen wisten helemaal niet waar ze voor tekenden. Terug naar de officier: hij heeft gelijk, je moet voorzichtig zijn. Het moet niet worden misbruikt voor politieke doeleinden.”

‘Eigenlijk is Geert Wilders het verkeerde voorbeeld’

Ondanks dat vindt Bram Moszkowicz wel dat Geert Wilders ‘een punt heeft’ en recht van spreken als het om het doen van aangiftes gaat. „Als iemand in Nederland dagelijks wordt bedreigd en ook dagelijks aangifte doet over de meest erge dingen, dan is Wilders degene die daar recht op heeft. Hij is eigenlijk het verkeerde voorbeeld omdat hij alle recht heeft om aangiftes te doen.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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