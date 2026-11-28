Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Yeşilgöz: ik was te fel en woei mee in de waan van de dag

VVD-leider Dilan Yeşilgöz blijft aan in die functie, maar vindt dat ze „te vaak te fel” is geweest. „Heb ik mij niet te vaak mee laten waaien met de waan van de dag in Den Haag”, vroeg ze zich ook af in een toespraak op haar partijcongres. Die vraag beantwoordde ze bevestigend.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Yeşilgöz wil dat haar partij met „hernieuwde energie, met meer focus, een rechte rug” de toekomst ingaat, voegde ze toe.

In de dagen voorafgaand aan het congres klonk veel kritiek op Yeşilgöz vanuit haar eigen partij, en rees de vraag of ze zou doorgaan als partijleider. In de speech liet ze blijken van wel. Ze sloot af met een citaat van Frits Bolkestein: „Hoofd omhoog, rug recht, aan het werk.”

„Wij zijn misschien wel een club van mopperaars, maar wij zijn geen club van zeurpieten”, aldus Yeşilgöz, die met een staande ovatie werd ontvangen. Ze wil richting de Provinciale Statenverkiezingen de „rijen sluiten” en gelooft dat haar partij daarmee uit de „dip” kan komen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties