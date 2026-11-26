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Yeşilgöz reageert niet op onrust in VVD: ben gewoon aan het werk

Minister van Defensie en vicepremier Dilan Yeşilgöz wil niet reageren op de onrust die in de VVD is ontstaan over de vraag of zij nog partijleider kan blijven. „Ik ben gewoon aan het werk, schat”, zei zij tegen een verslaggever van RTL Nieuws die haar daar vragen over wilde stellen. Daarna stapte zij in haar dienstauto.

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Yeşilgöz krijgt veel kritiek uit eigen gelederen. De VVD staat er slecht voor in de peilingen en reageerde onlangs verbolgen toen een aangepast belastingplan door coalitiegenoten D66 en CDA met linkse steun door de Tweede Kamer werd geloodst.

Oud-partijvoorzitter Christianne van der Wal vroeg zich woensdag in het praatprogramma Pauw en De Wit hardop af of Yeşilgöz wel tegelijkertijd politiek leider en kabinetslid kan blijven, een vraag die volgens haar breder leeft binnen de VVD. Inmiddels beantwoorden provinciale VVD-bestuurders die vraag openlijk met nee. Zaterdag houdt de VVD een partijcongres in Den Bosch.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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