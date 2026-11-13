Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Yeşilgöz: minderheidskabinet kan niet op deze manier door

Het minderheidskabinet is een „mislukt experiment”, zegt VVD-leider Dilan Yeşilgöz. „Op de huidige manier kunnen wij niet doorgaan.”

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Yeşilgöz wil een „inhoudelijke correctie” waarbij ze „schadelijke effecten voor ondernemers” wil ondervangen. Ook wil ze een „politieke correctie”, omdat ze vindt dat haar coalitiegenoten CDA en D66 te vaak naar links kijken voor politieke samenwerking.

Op beide vlakken is Yeşilgöz nog niet zeker dat haar wensen in vervulling gaan. „Dus ik heb nog geen enkele conclusie getrokken.” Daarmee lijkt ze te suggereren dat een kabinetsval nog steeds tot de mogelijkheden behoort.

„Het is hoog opgespeeld”, aldus de VVD-politica. „Dat heb ik niet gedaan.” Maar niemand wil verkiezingen, voegt ze toe. Net als premier Rob Jetten vindt Yeşilgöz dat er meer gesprekken nodig zijn. In het weekend praten de coalitiepartijen verder. „We gaan zien of we er dan uit komen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties