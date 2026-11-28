Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Klimaatactivisten XR blokkeren A12 bij Den Haag

Tussen de tien en twintig klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdag de A12 bij Den Haag geblokkeerd, ziet een ANP-verslaggever. De blokkade is op het deel van de weg dat door het Haagse Bos loopt. De weg is afgesloten in de richting van Voorburg. Het autoverkeer is stilgezet en kan er niet meer langs. Er is veel politie ter plaatse.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

De politie begon rond 12:00 uur met het wegslepen van demonstranten van de weg. De verslaggever zag dat een aantal demonstranten aankwam in auto’s, die door de bestuurders zijn gebruikt om de weg te blokkeren. De politie verwijdert de auto’s. De bestuurder van een van de auto’s is aangehouden. Zijn rijbewijs wordt ingevorderd, zegt de politie.

Onder de demonstranten is, gekleed in toga, hoogleraar experimentele natuurkunde van Universiteit Leiden, Tjerk Oosterkamp.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties