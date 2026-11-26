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VVD’ers in provincies willen einde aan dubbelrol Yeşilgöz

Meerdere provinciale VVD-politici vinden dat Dilan Yeşilgöz geen dubbelfunctie meer zou moeten vervullen. VVD-fractievoorzitters in onder meer Friesland, Overijssel en Groningen zeggen het volste vertrouwen te hebben in Yeşilgöz, maar vinden dat een partijleider voor de ‘zuiverheid’ nu beter buiten het minderheidskabinet kan staan. Ze is nu zowel partijleider als lid van het kabinet (vicepremier en minister van Defensie).

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Het leiderschap van Yeşilgöz staat ter discussie binnen de VVD. Oud-partijvoorzitter Christianne van der Wal zei woensdagavond bij Pauw & De Wit al dat „heel veel” VVD’ers ongemak voelen bij de huidige constructie.

„Ik denk dat het verstandiger is dat dit gescheiden wordt”, zegt de Groningse VVD-fractievoorzitter Willemijn Brilstra over de dubbelfunctie van Yeşilgöz. „Ik vind haar een hele goede minister, maar het is misschien beter als de partijleider iemand is die in de Tweede Kamer zit en niet in het kabinet.” De Friese VVD’er Eric ter Keurs deelt die opvatting. „Ik denk niet dat dit handig is op de lange termijn. We hebben te maken met een buitengewoon ingewikkeld minderheidskabinet. Dat vergt behoorlijke stuurmanskunsten. Als je dat goed wil volgen, is het handiger als de partijleider buiten het kabinet zit.”

Ton Serlie van de VVD Overijssel prijst de „vechtersmentaliteit” van Yeşilgöz die als minister van Defensie „goed van pas” komt. „Echter, een partijleider moet niet zelf vechten als deze tegelijk ook moet meeveren in een coalitie én over de coalitiegrenzen heen ook nog eens partijen voor zich moet winnen.” In onder meer Gelderland en Limburg hebben VVD’ers juist geen moeite met de dubbelrol van Yeşilgöz.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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