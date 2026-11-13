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Top kabinet overlegt al bijna zes uur over crisis in coalitie

De top van het kabinet overlegt al bijna zes uur over de crisis in de coalitie. De VVD is boos over een deal die coalitiepartners D66 en CDA hebben gesloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil een „fundamentele reset” van het minderheidskabinet.

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Premier Rob Jetten (D66) wil over een „serieuze doorstart” praten, heeft hij aangegeven. Welke eisen de VVD op tafel heeft gelegd is niet bekend. Jetten overlegt sinds 11.30 uur met vicepremiers Yeşilgöz en Bart van den Brink van het CDA. Hoe lang het beraad nog gaat duren is niet bekend. Daarna moet de ministerraad nog beginnen.

ANP

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