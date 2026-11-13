Redactie
Redactie Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Top kabinet overlegt al bijna zes uur over crisis in coalitie

DEN HAAG - Journalisten wachten bij de ingang van het ministerie van Algemene Zaken waar een crisisoverleg is met de kabinettop. Coalitiepartij VVD heeft tegen het pakket aan belastingen gestemd, nadat D66 en CDA een deal sloten met PRO en Volt. JEROEN JUMELET / ANP
ANP / ANP / Jeroen Jumelet

De top van het kabinet overlegt al bijna zes uur over de crisis in de coalitie. De VVD is boos over een deal die coalitiepartners D66 en CDA hebben gesloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil een „fundamentele reset” van het minderheidskabinet.

Premier Rob Jetten (D66) wil over een „serieuze doorstart” praten, heeft hij aangegeven. Welke eisen de VVD op tafel heeft gelegd is niet bekend. Jetten overlegt sinds 11.30 uur met vicepremiers Yeşilgöz en Bart van den Brink van het CDA. Hoe lang het beraad nog gaat duren is niet bekend. Daarna moet de ministerraad nog beginnen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties