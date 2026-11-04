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Honden kunnen weken voor oud en nieuw al bang zijn voor vuurwerk: dierenarts geeft advies

De jaarwisseling is nog een paar weken van ons verwijderd, maar voor honden met vuurwerkangst begint de voorbereiding nu al. Dierenarts Kathryn Mercer waarschuwt dat een paar dagen oefenen onvoldoende is. Ook het komende vuurwerkverbod neemt niet alle risico’s weg.

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Uit declaratiegegevens van huisdierenverzekeraar Figo blijkt dat het aantal claims voor angstgerelateerde gedragsproblemen bij honden in december 2025 maar liefst 65 procent hoger lag dan in oktober. Ook in 2024 en 2025 was een duidelijke stijging zichtbaar: in december lag het aantal claims ongeveer 49 procent hoger dan in november.

Volgens dierenarts Kathryn Mercer, veterinair analist bij Figo, speelt vuurwerk daarbij een belangrijke rol. En wie denkt dat een paar dagen oefenen voldoende is om een angstige hond gerust te stellen, komt volgens haar bedrogen uit. „Als een dier eenmaal heeft geleerd dat een knal gevaar betekent, verander je die associatie niet in een paar dagen”, legt Mercer uit. „Daarom is november juist een goed moment om te beginnen: rustig trainen, een veilige plek creëren en vooraf een plan maken.”

Eerste jaarwisseling met vuurwerkverbod: waarom honden toch bang kunnen blijven

De komende jaarwisseling wordt de eerste met een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Toch betekent dat niet automatisch dat huisdieren geen last meer zullen hebben van harde knallen. F1-vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, blijft toegestaan en ook professionele vuurwerkshows kunnen doorgaan. Bovendien moet nog blijken in hoeverre iedereen zich aan het verbod houdt.

Dat vuurwerk grote gevolgen kan hebben voor dieren, blijkt uit cijfers van de Dierenbescherming. Tijdens de jaarwisseling van 2025 naar 2026 kwamen bij de Landelijke Meldkamer 309 meldingen binnen, onder meer over vermiste en gewonde dieren. De Dierenambulance moest meer dan 150 keer uitrukken.

In december werden daarnaast 35 honden en vier katten als vermist opgegeven nadat ze waren geschrokken van vuurwerk. Volgens Niels Kalkman, persvoorlichter van de Dierenbescherming, laten die cijfers slechts een klein deel van het probleem zien. „De dieren die daadwerkelijk ontsnappen, zijn slechts het zichtbare puntje van de ijsberg. Het grootste dierenleed zit achter de voordeur, bij de duizenden dieren die doodsbang zijn voor vuurwerk.”

75 procent van de katten volgens baasjes bang voor vuurwerk

Niet alleen honden hebben last van vuurwerk. Uit onderzoek van de Dierenbescherming uit 2018 bleek dat volgens hun baasjes 75,2 procent van de katten en 64,7 procent van de honden bang was voor vuurwerk.

Toch ziet verzekeraar Figo de stijging in angstgerelateerde gedragsproblemen vooral terug bij honden. Bij katten is geen vergelijkbare toename in declaraties zichtbaar. Volgens Mercer betekent dat niet dat katten minder bang zijn. „Vuurwerkangst bij katten wordt veel makkelijker gemist”, zegt ze. „Een hond laat onrust vaak duidelijk zien, terwijl een kat zich eerder terugtrekt of verstopt.” Baasjes van katten moeten daarom extra alert zijn op subtiele gedragsveranderingen, zoals zich vaker verstoppen of minder contact zoeken.

3 dingen die je in november kunt doen tegen vuurwerkangst

Volgens Mercer zijn er verschillende manieren om je huisdier alvast voor te bereiden op de jaarwisseling. Een belangrijke eerste stap is het creëren van een veilige plek in huis. Denk aan een rustige ruimte waar harde geluiden zoveel mogelijk worden gedempt. Laat je hond of kat daar ook op gewone dagen al aan wennen, zodat het een vertrouwde omgeving wordt.

Daarnaast kan het helpen om je huisdier langzaam te laten wennen aan vuurwerkgeluiden. Speel deze bijvoorbeeld op een laag volume af en combineer ze met iets positiefs, zoals een beloning of een spelletje. Het is daarbij belangrijk om het volume alleen te verhogen zolang het dier ontspannen blijft.

Heeft je huisdier ernstige angstklachten, zoals hevig trillen, plassen van angst of niet meer willen eten? Dan is het verstandig om tijdig contact op te nemen met een dierenarts of gedragstherapeut. In sommige gevallen kan ook medicatie helpen.

Ook oudere honden kunnen volgens dierenarts nog wennen aan vuurwerkgeluiden

Volgens Mercer is het nooit te laat om met training te beginnen. Ook honden en katten die al jarenlang bang zijn voor vuurwerk, kunnen nog baat hebben bij begeleiding. „Het feit dat een dier al jaren bang is voor vuurwerk, betekent niet dat je niets meer kunt verbeteren.”

Haar belangrijkste advies is dan ook om niet te wachten tot oudejaarsavond. „Als je weet dat je dier ieder jaar veel last heeft van vuurwerk, wacht dan niet tot de eerste harde knallen. Bespreek op tijd met je dierenarts wat je kunt doen, zodat er vooraf al een plan ligt.”

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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