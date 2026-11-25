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Vrouw (34) overleden door steekpartij Houten, verdachte (39) vast

Een 34-jarige vrouw uit Houten (Utrecht) is woensdag overleden nadat ze in haar woonplaats door een man met een mes was aangevallen. Het dodelijke geweld gebeurde rond 08.30 uur op een fietspad aan de Buntgras. De vrouw werd volgens de politie aangevallen terwijl ze op haar bakfiets zat. De dader zat op een fatbike.

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De politie heeft een 39-jarige verdachte aangehouden, nadat die zichzelf op het politiebureau kwam melden. Hij komt uit Utrecht. „Hij en het slachtoffer kenden elkaar”, laat de politie weten, zonder daar dieper op in te gaan. Een woordvoerster wil daar op dit moment ook niet meer informatie over geven.

Omstanders probeerden het slachtoffer te helpen en ook de hulpdiensten waren volgens de politie snel ter plaatse. De vrouw kon echter niet meer worden gered. Het AD schrijft dat ze net haar twee zoontjes naar school had gebracht. De politie wil ook dat niet bevestigen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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