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40 procent van vmbo-leerlingen haalt basisniveau rekenen: havo en vwo juist achteruit

Vmbo-leerlingen zijn de afgelopen jaren beter geworden in rekenen. Toch haalt nog altijd een meerderheid van de leerlingen op vmbo-basis en vmbo-kader het basisniveau niet. Op de havo en het vwo is juist een andere ontwikkeling te zien: steeds minder leerlingen halen daar de hogere niveaus voor rekenen en wiskunde. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

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In schooljaar 2024-2025 haalde 40 procent van de leerlingen op vmbo-basis en vmbo-kader het basisniveau voor rekenen. Bij de vorige meting, in schooljaar 2021-2022, was dat nog 28 procent. Dat is een flinke verbetering.

Toch is er nog genoeg werk aan de winkel. Zes op de tien leerlingen op deze vmbo-niveaus beheersen het basisniveau namelijk nog niet. Het gaat om referentieniveau 1F, dat leerlingen normaal gesproken aan het einde van de basisschool moeten beheersen.

Van 28 naar 40 procent: vmbo-basis en -kader boeken vooruitgang

De verschillen tussen de schoolniveaus zijn groot, blijkt uit het onderzoek. Op de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo haalt 81 procent van de leerlingen het basisniveau of hoger. Bij havo- en vwo-leerlingen is dat 96 procent.

Maar dat betekent niet dat het op die schoolniveaus allemaal goed gaat. Juist bij havo en vwo halen steeds minder leerlingen de hogere referentieniveaus voor rekenen en wiskunde. Ook de algemene reken- en wiskundevaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs staan onder druk.

In het voortgezet speciaal onderwijs haalt 75 procent van de leerlingen het basisniveau. Ook daar heeft dus nog niet iedereen de benodigde rekenvaardigheden onder de knie.

Waarom havo- en vwo-leerlingen minder vaak hogere rekenniveaus halen

Volgens de inspectie besteden scholen veel aandacht aan het wegwerken van achterstanden. Daardoor is er minder ruimte voor extra uitdaging en activiteiten die leerlingen enthousiast maken voor rekenen en wiskunde.

Ook werken vakken als wiskunde, natuurkunde en economie nog te weinig samen. Terwijl leerlingen bij al deze vakken rekenvaardigheden nodig hebben, stemmen docenten hun aanpak daar niet altijd op af.

Daarnaast kunnen docenten meer ondersteuning gebruiken. Meer dan de helft besteedt minder dan zes uur per jaar aan bijscholing over rekenen en wiskunde.

Inspectie: leerlingen hebben weinig vertrouwen in hun rekenvaardigheden

Niet alleen de prestaties vallen op. Uit het onderzoek blijkt ook dat leerlingen weinig vertrouwen hebben in hun eigen reken- en wiskundevaardigheden. Volgens deskundigen kunnen succeservaringen en opdrachten die aansluiten bij het niveau van leerlingen helpen om dat vertrouwen te vergroten.

De inspectie ziet daarom kansen om het reken- en wiskundeonderwijs te verbeteren. Er moet niet alleen aandacht zijn voor leerlingen die achterlopen, maar ook voor leerlingen die juist meer uitdaging aankunnen.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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