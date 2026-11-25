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Onderzoekers naar kinderhandel op BES-eilanden te duur

Twee extra onderzoekers voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen om ook op Bonaire, Saba en Sint Eustatius goed onderzoek te kunnen doen, zijn te duur volgens justitieminister David van Weel. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat de 350.000 euro die dit jaarlijks moet kosten, niet betaald kan worden.

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Rapporteur Conny Rijken doet nu nog geen onderzoek naar mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen op de BES-eilanden. Zij wil twee extra onderzoekers om het daar ook goed te kunnen doen, maar VVD-minister Van Weel vindt dat niet nodig. Rijken zei eerder deze taak alleen te willen oppakken met de extra mensen, maar ze moet het van Van Weel nu alsnog doen met de 2,2 miljoen euro die ze jaarlijks krijgt.

„Dat betekent nadrukkelijk niet dat de BES-eilanden minder aandacht van de Nationaal Rapporteur zouden moeten krijgen dan Europees Nederland”, schrijft Van Weel. Maar aandacht voor het ene gebied leidt wel af van aandacht voor het andere, volgens de minister.

Weinig bekend

Volgens Van Weel is nog weinig bekend over mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen op de drie eilanden. „Het ligt voor de hand dat deze ernstige fenomenen ook daar voorkomen.”

De ChristenUnie diende eerder deze maand nog een voorstel in om de rapporteur ook op de eilanden actief te laten zijn én daar 350.000 euro voor vrij te maken. Op de eilanden zijn volgens de partij signalen van crimineel misbruik van onder meer jonge jongens.

In oktober uitte CDA-Kamerlid Tijs van den Brink zijn zorgen al. Hij stelde onder meer dat er al vier jaar niemand is veroordeeld voor mensenhandel op de eilanden, terwijl er ook volgens hem genoeg signalen zijn dat er daar sprake is van mensenhandel en uitbuiting.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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