Stelling van de dag: ‘Bij mij komt een kerstboom er voor 5 december écht niet in’
Het is de eeuwige discussie: vanaf wanneer ‘mag’ je een kerstboom in huis halen en optuigen? Sommige mensen doen dat ab-so-luut niet voor 5 december (of eigenlijk 6 december), anderen halen de kerstversiering het liefst in oktober of november al in huis.
Wat vind jij, is het een ’traditie’ dat de Sint het land uit moet zijn voor we met z’n allen aan kerst denken, of heb je er maling aan?
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
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