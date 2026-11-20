Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stelling van de dag: ‘Bij mij komt een kerstboom er voor 5 december écht niet in’

Het is de eeuwige discussie: vanaf wanneer ‘mag’ je een kerstboom in huis halen en optuigen? Sommige mensen doen dat ab-so-luut niet voor 5 december (of eigenlijk 6 december), anderen halen de kerstversiering het liefst in oktober of november al in huis.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Wat vind jij, is het een ’traditie’ dat de Sint het land uit moet zijn voor we met z’n allen aan kerst denken, of heb je er maling aan?

'Bij mij komt een kerstboom er voor 5 december écht niet in' Kies een optie Eens, Sinterklaas moet eerst het land uit zijn. Oneens, ik doe dat wanneer ik het zelf wil. Stem Eens, Sinterklaas moet eerst het land uit zijn. Gestemd 58% Oneens, ik doe dat wanneer ik het zelf wil. Gestemd 42%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties