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Stelling van de dag: ‘Als iemand de hulp van Sinterklaas nog Zwarte Piet noemt, dan moet je daar iets van zeggen’

Vroeger was het heel gewoon, maar tijden zijn veranderd: de assistent van Sinterklaas noemen we tegenwoordig Piet en niet meer Zwarte Piet.

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Althans, dat zou je denken. We zien de laatste jaren steeds meer roetveegpieten in plaats van de ouderwetse Zwarte Piet. Deze week werd nog bekend dat het warenhuis De Bijenkorf de traditionele klimpieten heeft vervangen door klimmende teddyberen. Zoals gezegd: tijden veranderen.

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Meeste Nederlanders zeggen toch nog Zwarte Piet

In winkels en op tv is amper nog een Zwarte Piet te zien, maar bijna driekwart van de Nederlanders blijft de assistenten van Sinterklaas toch zo noemen. Slechts een derde is het eens met de veranderingen die Piet heeft doorgemaakt. Dat blijkt uit een representatieve peiling die Panel Inzicht uitvoerde in opdracht van het Algemeen Dagblad.

De resultaten lijken erop te wijzen dat veel Nederlanders blijven vasthouden aan Zwarte Piet. Toch maakt Jerry Afriyie, voorman van de vorig jaar gestopte organisatie Kick Out Zwarte Piet, zich geen zorgen: “Het afscheid nemen van Zwarte Piet is een onomkeerbaar proces.”

Wat vind jij?

‘Als iemand de hulp van Sinterklaas nog Zwarte Piet noemt, dan moet je daar iets van zeggen’ Kies een optie Eens. Dat kun je best vriendelijk doen en in de toekomst zullen we zo allemaal Piet gaan zeggen. Oneens. Iedereen bepaalt lekker zelf hoe hij of zij de hulp van Sinterklaas noemt. Stem Eens. Dat kun je best vriendelijk doen en in de toekomst zullen we zo allemaal Piet gaan zeggen. Gestemd 5% Oneens. Iedereen bepaalt lekker zelf hoe hij of zij de hulp van Sinterklaas noemt. Gestemd 95%

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