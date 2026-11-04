Stelling van de dag: ‘Boeren moeten compensatie krijgen als zij schade lijden door wisselend overheidsbeleid’
De Nationale ombudsman is kritisch op de manier waarop de overheid de afgelopen tien jaar met boeren is omgegaan. Volgens ombudsman Reinier van Zutphen kregen agrarische ondernemers te maken met wisselende regels, tegenstrijdig beleid en besluiten die onvoldoende duidelijk waren. Daardoor kunnen hun bedrijven schade lijden.
Voor boeren zijn overheidsregels van grote invloed op hun dagelijkse werk en toekomstplannen. Denk bijvoorbeeld aan regels rond stikstofuitstoot en vergunningen. Wanneer die regels regelmatig veranderen, wordt het moeilijk om te bepalen welke investeringen verstandig zijn.
Een boer die een nieuwe stal wil bouwen of zijn bedrijf wil uitbreiden, moet vaak jaren vooruitdenken. Zulke investeringen kosten veel geld en zijn niet zomaar terug te draaien. Als onduidelijk blijft welke eisen de overheid in de toekomst stelt, kan dat ondernemers voor lastige keuzes plaatsen.
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