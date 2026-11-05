Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schiphol neemt meerderheidsbelang in noodlijdend vliegveld MAA

Schiphol wil een meerderheidsbelang van 80 procent nemen in Maastricht Aachen Airport (MAA). De provincie Limburg bezit nu 60 procent van de aandelen in het verlieslijdende vliegveld in de gemeente Beek en de Schiphol Group de overige 40 procent. Schiphol trekt ruim 4 miljoen euro uit voor het verwerven van de aandelen en wil de komende jaren in totaal 33 miljoen euro investeren in MAA, zegt financieel topman Robert Carsouw.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Schiphol stelt dat er ruimte is voor groei in de Nederlandse luchtvaartsector en verwacht dat het vliegveld bij Maastricht daar een belangrijke rol in kan spelen. Schiphol en Maastricht zijn de enige vliegvelden in Nederland die commerciële luchtvracht afhandelen.

De luchthaven lijdt al jaren miljoenenverliezen. Limburg trok in 2022 tientallen miljoenen euro’s uit om MAA in bedrijf te houden. Het vliegveld blijft echter ver achter bij de doelen voor vracht en passagiers uit het reddingsplan dat ten grondslag lag aan dat besluit. Volgens die prognoses zou de luchthaven in 2027 financieel quitte moeten spelen en in 2035 financieel gezond moeten zijn. De doelen uit het reddingsplan blijven wat Schiphol betreft grotendeels overeind, maar hebben waarschijnlijk wel langer de tijd nodig om gerealiseerd te worden. „We geloven in de potentie van de luchthaven en zien kansen om die positie verder te versterken”, aldus Carsouw.

Volgens Carsouw zijn er duidelijke redenen waardoor MAA slechte resultaten boekt, zoals een verslechterde wereldmarkt voor vracht en doordat de startbaan van de luchthaven in 2023 enkele maanden dicht moest voor renovatie. Ook is het vliegveld in afwachting van toestemming om de volledige lengte van de startbaan te mogen gebruiken, waardoor zwaarder beladen toestellen kunnen opstijgen en landen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties