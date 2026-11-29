Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gewonde schietincident rijdende auto N11 is 17-jarige Hagenaar

Het slachtoffer dat afgelopen zaterdagochtend gewond raakte bij een schietincident op de N11, is een 17-jarige jongen uit Den Haag. Dat meldt de politie zondag. De andere inzittende van de auto was een 40-jarige man uit Den Haag. De mensen die na het incident zijn aangehouden op de A12 zijn drie Turkse mannen van 23, 29 en 38 jaar oud.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Zaterdagochtend rond 09.30 uur schoot een motorrijder al rijdend op een personenauto op de N11 bij Zoeterwoude. Voor de gewonde werd een traumahelikopter opgeroepen. De jongen heeft het ziekenhuis verlaten, meldt de politie zondag.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties