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Ruim miljoen cv-ketels mogelijk niet veilig onderhouden: overheid waarschuwt voor koolmonoxide

Wanneer is jouw cv-ketel voor het laatst gecontroleerd? En belangrijker nog: door wie? Bij naar schatting 1,1 miljoen gasinstallaties per jaar is niet duidelijk of ze worden onderhouden door een gecertificeerd bedrijf. De overheid waarschuwt voor de risico’s, waaronder koolmonoxidevergiftiging, en roept huishoudens op hun ketel te controleren.

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Dat blijkt uit cijfers van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). Volgens de organisatie worden jaarlijks ongeveer 3,7 miljoen onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan cv-ketels en andere gasverbrandingsinstallaties verwacht. In 2025 werden daarvan 2,56 miljoen werkzaamheden door gecertificeerde bedrijven geregistreerd.

Dat betekent dat er bij ongeveer 1,1 miljoen verwachte werkzaamheden geen registratie van een gecertificeerd bedrijf is. Het is niet bekend of deze installaties helemaal geen onderhoud krijgen of dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door bedrijven zonder de vereiste certificering.

Gevaarlijke situaties met je cv-ketel liggen op de loer als het vriest, meldde Metro eerder.

Koolmonoxide uit cv-ketel kan levensgevaarlijk zijn: dit zijn de symptomen

Een cv-ketel zorgt ervoor dat je er thuis warmpjes bij zit, maar bij een defect of verkeerd uitgevoerde installatie kan het misgaan. Zo kan door een slecht werkende ketel of een verkeerd aangesloten rookgasafvoer koolmonoxide vrijkomen. Dat gas is extra gevaarlijk omdat je het niet kunt zien, ruiken of proeven.

De eerste klachten van koolmonoxidevergiftiging lijken bovendien op griepverschijnselen. Denk aan hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Bij ernstige blootstelling kan koolmonoxidevergiftiging zelfs dodelijk zijn.

Carla Kats, landelijk portefeuillehouder Brandveilig Leven bij Brandweer Nederland, waarschuwt dat mensen het gevaar daardoor niet altijd herkennen. „Veel mensen staan niet stil bij het gevaar van koolmonoxide, omdat je het niet kunt zien, ruiken of proeven. De eerste klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid, lijken op griepverschijnselen en worden daardoor niet altijd herkend als signalen van koolmonoxidevergiftiging.”

Slechts 14 geregistreerde gasongevallen in 2025, maar risico blijft

Er is ook goed nieuws. Uit het jaaroverzicht ‘Huishoudelijke gasinstallatieongevallen 2025’, opgesteld door Kiwa Technology in opdracht van Netbeheer Nederland, blijkt dat het aantal geregistreerde ongevallen vorig jaar historisch laag was.

In 2025 werden veertien ongevallen met huishoudelijke gasinstallaties geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds de registratie in 1952 begon.

Negen incidenten betroffen brand en vijf koolmonoxidevergiftiging. Daarbij vielen in totaal twaalf gewonden, van wie vijf ernstig. Er waren geen dodelijke slachtoffers. Bij dertien van de veertien ongevallen was een cv-toestel betrokken.

Toch betekenen die lage cijfers niet dat alle risico’s verdwenen zijn. Voor gasinstallatieongevallen bestaat namelijk geen algemene meldplicht. Kiwa verzamelt informatie onder meer via nieuwsberichten, brandweer en politie. Vooral ernstige incidenten komen daardoor in beeld, terwijl kleinere ongevallen mogelijk buiten de registratie blijven.

Ook is volgens Kiwa nog niet met zekerheid vast te stellen waardoor het aantal ongevallen is gedaald.

Helft weet niet of onderhoud aan gasinstallatie gecertificeerd is

Sinds 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties. Dat geldt niet alleen voor de installatie van een nieuwe cv-ketel, maar ook voor onderhoud en werkzaamheden aan de rookgasafvoer. Toch weet lang niet iedereen of de eigen installateur over de juiste papieren beschikt.

Uit onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting, dat in juni 2026 verscheen, blijkt dat de helft van de Nederlanders die hun gasinstallatie laten controleren niet weet of dat door een gecertificeerd bedrijf gebeurt.

En dat is volgens de overheid zorgelijk. Ook het zelf uitvoeren van werkzaamheden aan een gasverbrandingsinstallatie of het inschakelen van een ongecertificeerd bedrijf is verboden.

Minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening benadrukt daarom het belang van controle. „Ieder incident is er één te veel. Het is daarom belangrijk dat iedereen zijn gasinstallatie periodiek door een gecertificeerd bedrijf laat onderhouden en dat mensen weten hoe zij dit kunnen controleren.”

Cv-ketel controleren: zo herken je een gecertificeerd installatiebedrijf

Met de campagne Doe de KetelCheck roept het ministerie woningeigenaren en verenigingen van eigenaren (VvE’s) op om na te gaan wanneer hun gasinstallatie voor het laatst is onderhouden.

Daarvoor kun je de onderhoudssticker op je cv-ketel bekijken. Controleer niet alleen de datum, maar ook welk bedrijf het onderhoud heeft uitgevoerd.

Vervolgens kun je nagaan of dat bedrijf gecertificeerd is. Gecertificeerde bedrijven zijn herkenbaar aan het officiële CO-VRIJ-logo en staan vermeld in het openbare register van de TloKB.

Zit er geen onderhoudssticker op je ketel en weet je niet wanneer het laatste onderhoud heeft plaatsgevonden? Dan adviseert het ministerie om een afspraak te maken met een gecertificeerd installatiebedrijf.

De overheid roept huishoudens op te controleren of hun installatie in de afgelopen twee jaar door een gecertificeerd bedrijf is onderhouden. Dat geldt ook voor cv-ketels die zijn aangesloten op een hybride warmtepomp.

Daarnaast adviseert Brandweer Nederland om een koolmonoxidemelder te plaatsen. Die vervangt het onderhoud niet, maar kan wel tijdig waarschuwen als er koolmonoxide vrijkomt.

Meer informatie over de controle van je cv-ketel is te vinden op verbeterjehuis.nl.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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