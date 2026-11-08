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Organisatie: zeker 200.000 mensen bij Rode Lijn-protest Amsterdam

Aan de vierde Rode Lijn-demonstratie, opnieuw in Amsterdam, doen volgens een voorlopige schatting van de organisatie zeker 200.000 deelnemers mee. Dat meldt mede-initiatiefnemer Amnesty International. Het aantal is gebaseerd op onder andere crowdcontrolprogramma’s en camerabeelden van bovenaf, legt een woordvoerder uit.

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Aan de vorige Rode Lijn-demonstratie in oktober 2025, ook in Amsterdam, deden zo’n 250.000 mensen mee. Dat was toen het grootste protest in Nederland in twintig jaar. Aan de eerste twee edities van het protest deden respectievelijk 100.000 mensen en 150.000 mensen mee, beide keren in Den Haag.

Het Museumplein, van waaruit de demonstranten een ronde om het Vondelpark lopen, was aan het begin van de middag al volgestroomd met in het rood geklede mensen. Zij betuigen hun steun aan de Palestijnen en eisen van de regering maatregelen tegen Israël en de oorlog in Gaza. ANP-verslaggevers zien dat het op het plein zodanig druk is dat deelnemers het nauwelijks kunnen verlaten voor de mars, die kort voor 14.00 uur is begonnen.

Brandbrief

De organisatie spreekt van een gemengd publiek, met onder anderen oud-politici, oud-diplomaten en kinderen. Onder de deelnemers zijn oud-politici Job Cohen en Jozias van Aartsen. Zij zeiden zaterdag in een interview met de Volkskrant dat ze voor het eerst zouden meedoen. Net als meer dan tweehonderd andere voormalige politici, diplomaten en ambtenaren tekenden zij een brandbrief die vrijdag naar premier Rob Jetten is gestuurd en waarin het kabinet wordt opgeroepen om stevige maatregelen tegen Israël te nemen.

Volgens de organisatie van de demonstratie geeft de opkomst „een duidelijk signaal” af aan het kabinet van Jetten. „Geen geld voor genocide en bezetting. Stop met faciliteren en financieren”, stelt ze.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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