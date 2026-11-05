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In deze regio steeg het aantal auto-inbraken met 44 procent

Een ingeslagen autoruit en verdwenen spullen: in één Nederlandse regio kregen automobilisten daar dit jaar opvallend vaker mee te maken. Het aantal auto-inbraken steeg er met 44 procent, terwijl de rest van het land juist een daling liet zien.

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Het gaat om de regio Rotterdam. Daar registreerde de politie in de eerste negen maanden van 2026 in totaal 5590 auto-inbraken, tegenover 3871 in dezelfde periode vorig jaar. In de rest van Nederland daalde het aantal met 5 procent. Dat blijkt uit een analyse van AutoZoWeg.nl op basis van openbare politiecijfers en het aantal personenauto’s per gemeente uit het RDW-register.

Landelijk registreerde de politie 30.775 inbraken en diefstallen uit personenauto’s. Dat is 1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Achter die kleine landelijke stijging gaan echter wel flinke regionale verschillen schuil.

Meer dan een verdubbeling van aantal auto-inbraken

In de stad Rotterdam nam het aantal auto-inbraken met 37 procent toe: van 2865 naar 3927. Sinds maart lag het aantal er iedere maand hoger dan in dezelfde maand van 2025. Ook in omliggende gemeenten sloegen inbrekers vaker toe. In Barendrecht steeg het aantal bijvoorbeeld van 108 naar 276 en in Ridderkerk van 84 naar 231: in beide gemeenten is er dus sprake van meer dan een verdubbeling.

In Schiedam nam het aantal toe van 267 naar 407, in Vlaardingen van 125 naar 196 en in Albrandswaard van 61 naar 106. „Inbrekers volgen de kansen, niet de gemeentegrenzen. De stijging in Barendrecht en Ridderkerk is in verhouding groter dan in Rotterdam zelf”, zo legt Kadir Colak, medeoprichter van AutoZoWeg.nl, uit.

In deze provincies komen auto-inbraken het vaakst voor

In Utrecht vinden de meeste auto-inbraken plaats in verhouding tot het aantal personenauto’s. Daar registreerde de politie in negen maanden 226 inbraken per 10.000 auto’s. Dat komt neer op ongeveer één inbraak per 44 auto’s. Daarna volgen Amsterdam met 167 en Rotterdam met 162 inbraken per 10.000 auto’s. Ook Schiedam (119), Barendrecht (110) en Ridderkerk (92) staan hoog op de lijst.

Toch daalde het aantal auto-inbraken in Amsterdam met 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook Eindhoven (min 21 procent), Arnhem (min 29 procent) en Amersfoort (min 40 procent) telden minder auto-inbraken. In Noardeast-Fryslân, Epe en Twenterand werden naar verhouding de minste auto-inbraken geregistreerd: respectievelijk 0,8, 1 en 2 per 10.000 personenauto’s.

November is de piekmaand

De cijfers van de afgelopen jaren laten ook zien wanneer inbrekers het vaakst toeslaan: oktober, november en december waren de drie drukste maanden, met november als uitschieter. In de jaren 2022 tot en met 2025 registreerde de politie in november gemiddeld 4218 auto-inbraken. Dat is 17 procent meer dan in een gemiddelde maand.

Colak adviseert automobilisten om niets zichtbaar achter te laten. „Voor automobilisten is het advies simpel: laat niets zichtbaar achter, ook geen lege tas of laadkabel. En wie een auto met inbraakschade verkoopt, doet er goed aan de aangifte en de reparatiebon te bewaren; kopers en handelaren vragen ernaar.’

Minder voertuigen gestolen

Bij diefstal van complete voertuigen is juist een daling te zien. In de eerste negen maanden van dit jaar werden 6108 motorvoertuigen gestolen, waaronder personenauto’s, bestelauto’s en motoren. Dat is 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

In Limburg, jarenlang de provincie met het hoogste diefstalrisico, daalde het aantal met 41 procent. In Sittard-Geleen ging het van 100 naar 36 en in Heerlen van 161 naar 111. Breda liet juist een stijging zien: van 78 naar 122, een toename van 56 procent.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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