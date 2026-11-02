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PostNL verhoogt postzegelprijs verder naar 1,52 euro

Postzegels worden volgend jaar opnieuw duurder. Een normale postzegel kost per 1 januari 1,52 euro, heeft PostNL bekendgemaakt. Nu kost een postzegel nog 1,40 euro. De verhoging past volgens het bedrijf binnen de ruimte die PostNL jaarlijks krijgt om de posttarieven aan te passen.

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Een brief met een standaard postzegel wordt binnen twee bezorgdagen verstuurd. De tarieven voor de zogeheten priobrief en voor een rouwpostzegel blijven gelijk op respectievelijk 3,95 en 3,25 euro. Deze post wordt binnen een bezorgdag bezorgd.

PostNL kampt al langer met dalende hoeveelheden verstuurde post. Volgens het bedrijf is zijn posttak daardoor verlieslatend geworden. Onlangs ging de onderneming al over op het bezorgen van normale poststukken binnen twee dagen, in plaats van binnen een dag. Het bedrijf wil dat de bezorgtermijn verder wordt verruimd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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