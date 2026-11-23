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Pakketje bestellen voor Sinterklaas of Kerst? Op deze dagen loop je meer risico op vertraging

Black Friday, Sinterklaas en Kerst zorgen voor topdrukte bij pakketbezorgers. Maar wanneer kun je het beste bestellen om je cadeaus op tijd te ontvangen? Sommige dagen zijn volgens bezorgcijfers een stuk riskanter dan andere.

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Ook de robots in de distributiecentra worden klaargemaakt voor de piekperiode. Maar niet alleen pakketbedrijven moeten alle zeilen bijzetten: ook consumenten kunnen helpen om de groeiende berg pakketjes beheersbaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig bestellen van cadeaus, het kiezen van een afhaalpunt en het voorkomen van onnodige retourzendingen. Zo proberen bezorgdiensten de enorme stroom aan pakketjes in goede banen te leiden.

PostNL zet 1000 extra medewerkers in voor Black Friday en feestdagen

PostNL zet zo’n duizend extra medewerkers in, en ook kantoorpersoneel helpt mee in de sorteercentra en bij de bezorging, schrijft NU.nl.

In deze periode komt alles samen in één grote logistieke apotheose waar een postbedrijf al vanaf februari op vooruitloopt. In deze weken moet het allemaal gebeuren. Bij PostNL rijden vrachtwagens dagelijks ongeveer 1250 ritten, tegenover 950 op een normale dag. Ook het aantal bezorgritten loopt flink op van 4500 naar zo’n 6300 per dag. Er komen extra bezorgdagen bij: bij PostNL en DHL worden er op zondag 29 november extra pakketten bezorgd, en op maandag 21 december bezorgt PostNL extra post.

Sinterklaascadeaus bestellen: waarom 2 december een belangrijke datum is

PostNL benadrukt dat consumenten zelf een handje kunnen helpen door iets bedachtzamer te kiezen wanneer en waar ze hun pakket laten bezorgen. Een Black Friday-aankoop kan vaak best een dagje later komen, tipt het postbedrijf, en wie een cadeau uit het zicht wil houden, kan het bijvoorbeeld laten bezorgen bij een pakketautomaat, tipt e-commerce-manager van PostNL Selma Postma. Het is jammer als je kind het Sunterklaascadeautje aan de deur moet aannemen.

“We zijn goed voorbereid op de drukste weken van het jaar. Daarbij kijken we ook naar hoe we de piek beter kunnen verdelen. Door samen te werken met webshops en consumenten meer keuze te geven, kunnen we de drukste periode van het jaar goed organiseren”, zegt Postma.

Veel consumenten staan er niet bij stil dat bestellingen die in het weekend worden geplaatst, vaak op maandag worden verwerkt en op dinsdag worden bezorgd. Dat is juist een dag waarop veel mensen niet thuiswerken. Hierdoor staan bezorgers regelmatig voor een gesloten deur en moet het pakket opnieuw worden aangeboden of naar een afhaalpunt worden gebracht. Soms komt een bestelling zelfs te laat aan voor de gelegenheid waarvoor deze bedoeld was, waardoor de consument besluit het pakket terug te sturen.

👇 Zo bestel je slim Vermijd zaterdag 28 november: de dag na Black Friday. Bij 35 procent van de pakketten dreigt vertraging. Black Friday zelf is met 10 procent een betere besteldag. Ook Cyber Monday (30 november) is ongunstig (23 procent).

de dag na Black Friday. Bij 35 procent van de pakketten dreigt vertraging. Black Friday zelf is met 10 procent een betere besteldag. Ook Cyber Monday (30 november) is ongunstig (23 procent). Bestel Sinterklaascadeaus uiterlijk 2 december. Dan is de kans op tijdige bezorging 96 procent. Op 4 december is dat nog maar 49,8 procent.

Dan is de kans op tijdige bezorging 96 procent. Op 4 december is dat nog maar 49,8 procent. Bestel kerstcadeaus uiterlijk 21 december. De kans op bezorging vóór eerste kerstdag is dan 97,7 procent. Op 23 december daalt die naar 78,2 procent.

De kans op bezorging vóór eerste kerstdag is dan 97,7 procent. Op 23 december daalt die naar 78,2 procent. Kies tijdens de piek liever voor thuisbezorging. Op 1 december worden naar verwachting drie keer zoveel pakketten bij afhaalpunten en pakketautomaten bezorgd als op een gemiddelde dag.

Thuisbezorging of pakketpunt: wat is slimmer tijdens de decemberdrukte?

De markt schreeuwt om vernieuwing, maar tegelijkertijd is de logistieke wereld nog behoorlijk traditioneel, vindt Jeroen Gehlen van software- en logistiekbedrijf Wuunder. “Retailers zijn vooral bezig met hun eigen product: ze willen mooie kleding verkopen, een goed product aanbieden. Over magazijn en het transport denken ze vaak minder na terwijl daar juist veel winst te behalen valt.” Zo geven vervoerders retailers vaak een korting als ze een pakket naar een pakketpunt laten sturen; dat kan 30 tot 50 cent per pakket schelen, en bezorgers hoeven dan niet bij mensen langs die niet thuis zijn.

“Veel consumenten krijgen nu pas een bericht van de vervoerder als de zending onderweg is. Dan kunnen ze alsnog aangeven dat het pakket naar een pakketpunt mag. Maar waarom bied je die keuze niet meteen aan tijdens het bestellen? Dat zou veel efficiënter kunnen.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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