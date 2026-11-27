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Zeer zeldzame modderschildpadden in beslag genomen op Schiphol

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen zaterdag 26 Vallarta-modderschildpadden in beslag genomen op Schiphol. De dieren werden gevonden in de bagage van een reiziger die vanuit Mexico via Amsterdam naar Hongkong wilde vliegen. Vermoedelijk zijn de zeer zeldzame en beschermde dieren uit het wild geroofd in Mexico. De man is aangehouden en blijft voorlopig vastzitten.

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De Vallarta-modderschildpad komt in het wild alleen voor in een heel klein gebied in het westen van Mexico. Daar leven er naar schatting nog maar zo’n driehonderd in het wild. De internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN heeft de schildpad aangemerkt als ernstig bedreigd. Door de vermoedelijke roof is de wilde populatie mogelijk met bijna 10 procent afgenomen.

De meeste schildpadden zaten samen met een speelgoedauto in een doos, een paar andere in een dichte sok in een koffer. De dieren waren in ducttape gewikkeld waardoor ze niet konden bewegen. Alle schildpadjes hebben de reis overleefd en zijn ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang.

ANP

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