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Minister erkent dat overheid boeren jarenlang in onzekerheid liet

Boeren en tuinders hebben jarenlang te maken gehad met veranderende regels en onduidelijk overheidsbeleid. Minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) erkent de kritiek van de Nationale ombudsman. Volgens hem moeten agrarische ondernemers eindelijk weten waar ze aan toe zijn.

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De Nationale ombudsman is kritisch op de manier waarop de overheid de afgelopen tien jaar met boeren is omgegaan. Volgens ombudsman Reinier van Zutphen kregen agrarische ondernemers te maken met wisselende regels, tegenstrijdig beleid en besluiten die onvoldoende duidelijk waren.

Dat maakte het voor boeren lastig om plannen te maken voor de toekomst van hun bedrijf. Minister Van Essen erkent dat de overheid hierin tekort is geschoten. „Het klopt, net zoals de Ombudsman constateert dat boeren en tuinders al te lang te maken hebben met voorstellen die te vaak veranderen.”

De invloed van onzekerheid op boerenbedrijven

Voor boeren zijn overheidsregels van grote invloed op hun dagelijkse werk en toekomstplannen. Denk bijvoorbeeld aan regels rond stikstofuitstoot en vergunningen. Wanneer die regels regelmatig veranderen, wordt het moeilijk om te bepalen welke investeringen verstandig zijn.

Een boer die een nieuwe stal wil bouwen of zijn bedrijf wil uitbreiden, moet vaak jaren vooruitdenken. Zulke investeringen kosten veel geld en zijn niet zomaar terug te draaien. Als onduidelijk blijft welke eisen de overheid in de toekomst stelt, kan dat ondernemers voor lastige keuzes plaatsen.

Ook voor boeren die hun bedrijf willen overdragen aan de volgende generatie, is duidelijkheid belangrijk. Zij moeten kunnen inschatten of het bedrijf op de lange termijn levensvatbaar blijft.

De onzekerheid raakt daarmee niet alleen de bedrijfsvoering, maar kan ook gevolgen hebben voor de gezinnen achter de bedrijven.

Ombudsman wil dat overheid fouten erkent

Volgens Van Zutphen is het belangrijk dat de overheid niet alleen vooruitkijkt, maar ook verantwoordelijkheid neemt voor wat er de afgelopen jaren is misgegaan.

Hij vindt dat de overheid moet „erkennen wat er is misgegaan en welke gevolgen dat heeft gehad voor boeren en hun gezinnen. Alleen dan kunnen boeren weer verder met hun bedrijf en hun leven”.

De ombudsman pleit er daarnaast voor om doelen voor de agrarische sector voor langere tijd stevig in de wet vast te leggen. Daarmee moet worden voorkomen dat boeren telkens opnieuw moeten inspelen op veranderende plannen.

Minister belooft meer duidelijkheid

Van Essen laat weten de aanbevelingen van de ombudsman ter harte te nemen. Met zijn onlangs gepresenteerde stikstofbeleid wil hij ook zorgen voor meer zekerheid op de lange termijn. „Agrarische ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn”, aldus de minister.

Of die aanpak het vertrouwen van boeren in de overheid daadwerkelijk zal herstellen, moet nog blijken.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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