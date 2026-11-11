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Redactie Binnenland vandaag
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Sites van overheid weer bereikbaar

ILLUSTRATIEF - De website van de Rijksoverheid is onbereikbaar. De oorzaak is nog niet bekend. ROB ENGELAAR / ANP
ANP / ANP / ROB ENGELAAR

Meerdere sites van de Rijksoverheid zijn woensdag rond het middaguur weer bereikbaar geworden. Ze waren korte tijd uit de lucht. Waardoor dat gebeurde, is nog niet bekend.

De uitval trof niet alleen rijksoverheid.nl, maar bijvoorbeeld ook de sites van het Openbaar Ministerie (om.nl) en het Koninklijk Huis (koninklijkhuis.nl). Ook diensten als de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (rdi.nl), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (cultureelerfgoed.nl), het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl), het Kabinet van de Koning (kabinetvandekoning.nl), de Kanselarij der Nederlandse Orden (lintjes.nl) en de Onderwijsraad (onderwijsraad.nl) waren kort uit de lucht.

Andere sites rond de overheid bleven wel werken, zoals die van de Belastingdienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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