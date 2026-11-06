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Kind van gehuwd stel krijgt niet meer automatisch naam van vader

epa08914010 The new year's first born baby of Budapest, Pal Hunor lies in the arms of the mother at the maternity ward of Honved Hospital in Budapest, Hungary, 01 January 2021. Pal was born one minute after midnight, the baby weighs 3350 grams and is 54 centimetres tall. EPA/Marton Monus HUNGARY OUT
ANP / EPA / Marton Monus

Het kabinet wil dat kinderen niet meer automatisch alleen de achternaam van hun vader krijgen, als de ouders het niet eens worden over de naam. Een aangenomen motie van die strekking van PRO en D66 is vertaald in een wetsvoorstel dat in januari in consultatie gaat. Belanghebbenden krijgen dan de gelegenheid hun mening te geven voor het wetsvoorstel wordt ingediend.

Ouders kunnen bij de geboorteaangifte zelf kiezen welke achternaam hun kind gaat dragen. Een dubbele achternaam kan ook. Maken zij geen keuze, bijvoorbeeld omdat zij het niet eens kunnen worden, dan bepaalt de wet welke naam het kind krijgt. Bij gehuwde ouders is dat de naam van de vader, bij ongehuwde ouders de naam van de moeder.

Het wetsvoorstel regelt dat het kind in zo’n geval altijd beide achternamen krijgt, in alfabetische volgorde. Het ministerie van Justitie en Veiligheid spreekt van „een sekseneutrale regeling waarbij beide ouders gelijkwaardig worden behandeld”. Ouders krijgen ook de mogelijkheid om binnen een jaar alsnog een andere naam te kiezen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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