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Jetten wil door in kabinet met D66, VVD en CDA

Premier Rob Jetten wil graag door met de huidige drie partijen in het kabinet. Dat zei hij donderdag in het debat op vragen of het kabinet bijvoorbeeld door zou kunnen gaan zonder de bewindslieden van de VVD. Dat is voor Jetten dus geen optie.

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Hij zei eerder al dat er een „doorstart” nodig is. Zo’n vervolggesprek zou volgens Jetten gericht moeten zijn „op hoe je met deze drie partijen de samenwerking in kabinet en coalitie verbetert en ook heel serieus kijkt: hoe kan je je dan beter verhouden tot die verschillende meerderheden die hier in de Kamer te vinden zijn?”

De VVD pleitte eerder voor een „fundamentele reset”, en fractievoorzitter Ruben Brekelmans zei tegen de premier dat zijn doorstart „iets eufemistischer” is. Als het belastingplan sneuvelt, is er niet „slechts een doorstart” nodig, aldus Brekelmans.

De VVD’er pleitte ervoor om de stemmingen uit te stellen als de Kamer afstevent op het verwerpen van het belastingplan omdat het wijzigingsvoorstel van PRO en Volt wordt aangenomen. Hij zei eerder op de dag dat hij tegen het belastingplan stemt als de linkse aanpassing het haalt.

Doet Jetten in dat geval een oproep om de stemmingen uit te stellen „zodat hij ook de komende dagen nog de regie kan pakken om tot een oplossing te komen”, wilde Brekelmans weten. Jetten: „Ik wil er alles aan doen om met elkaar tot een oplossing te komen.” Na de stemming over de amendementen wil hij een afweging maken over het vervolg.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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