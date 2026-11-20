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Jeugdzorgactivist Jason Bhugwandass (28) overleden

Jason Bhugwandass is vrijdag op 28-jarige leeftijd overleden. Zijn naasten hebben dat aan het ANP laten weten. Hij zette zich in voor mensen die, net als hij, slachtoffer waren geworden in de gesloten jeugdzorg. Dankzij de strijd van Bhugwandass zijn de gesloten afdelingen opgeheven en probeert de overheid het stelsel te hervormen.

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Bhugwandass had psychische en lichamelijke klachten, die hij deels overhield aan zijn eigen periode in de jeugdzorg toen hij 16 was. Zijn rapporten over de misstanden in de jeugdzorg leidden in 2024 tot de sluiting van de strengste afdelingen binnen de gesloten jeugdzorg.

Voor zijn eerste rapport sprak hij met 51 jongeren die in de zwaarste vorm van gesloten jeugdzorg hadden gezeten. Daar heerste een extreem repressief klimaat, schetste hij, waar jongeren werden gestraft om hun psychiatrische klachten te beteugelen. Er was sprake van fysiek, mentaal en soms seksueel geweld. Ook na jaren hielden deze jongeren psychische klachten over aan hun verblijf. Een groot deel van hen deed een zelfmoordpoging, een klein deel was intussen overleden.

Excuses

Op 29 augustus van dit jaar bood minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA) namens de overheid excuses aan en beloofde verbetering. Na dat excuusmoment liet Jason weten dat hij uit de spotlights zou treden. „Voor mij stopt het hier. Ik ben te ziek”, liet hij weten. „Ik wil nu tijd en ruimte voor mijzelf en mijn naasten.”

De laatste tijd ging het steeds slechter met Bhugwandass. Afgelopen dinsdag ging hij met een wensambulance nog naar het strand. „Onze lieve Jason was het levende bewijs dat één mens het verschil kan maken door op te staan tegen onrecht, zelfs wanneer dat onrecht institutioneel is verankerd. Dat deed hij met doorleefde kennis en met getergde vasthoudendheid”, zeggen zijn nabestaanden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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