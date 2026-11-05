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Haardhout bestellen? Politie waarschuwt voor malafide webshops

Nu het weer kouder wordt, is het heerlijk om thuis voor een knisperend haardvuur te zitten. Toch doe je er goed aan om extra voorzichtig te zijn als je online haardhout koopt. Volgens de politie zijn er steeds meer valse haardhoutwebshops in omloop.

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Door de hoge energieprijzen is het voor veel huishoudens aantrekkelijker om de open haard aan te steken. Daar spelen oplichters slim op in: er zijn momenteel heel wat malafide webshops die haardhout aanbieden tegen opvallend lage prijzen.

Opvallend veel aangiftes

„Deze tendens is vergelijkbaar met enkele jaren geleden, toen de energieprijzen enorm hoog werden vanwege de situatie in Oekraïne”, zo vertelt de politie aan AVROTROS. Inmiddels ziet de politie een vergelijkbare situatie ontstaan door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) constateert een flinke stijging van het aantal aangiftes tegen malafide webshops die haardhout aanbieden.

Op deze sites kost haardhout vaak maar de helft van de gemiddelde marktprijs. Dat maakt het aantrekkelijk om er te bestellen, maar kopers kunnen bedrogen uitkomen. „Slachtoffers betalen gemiddeld een bedrag van rond de 250 euro voor haardhout dat nooit geleverd wordt”, aldus de politie.

Zó kun je malafide webshops herkennen

Gelukkig zijn er een aantal kenmerken waaraan je zo’n valse webshop kunt herkennen. „Ze maken veelal gebruik van buitenlandse bankrekeningnummers en betaling is uitsluitend mogelijk via een handmatige bankoverschrijving”, zo legt de politie uit.

Daarnaast maken veel valse haardhoutwebshops misbruik van de bedrijfsgegevens van bestaande, betrouwbare haardhoutleveranciers. Ook lijken de namen van de valse webshops vaak op die van legitieme bedrijven.

De politie roept consumenten daarom op om de komende tijd extra voorzichtig te zijn bij het bestellen van haardhout of briketten. „Wees altijd alert waar je bestelt en kies bij voorkeur voor betalen bij levering. En controleer voordat je iets bestelt ook altijd het aantal goede en slechte reviews op externe websites, zoals TrustPilot.”

Altijd aangifte doen

Heb je toch al iets gekocht bij zo’n malafide webshop? Doe dan zo snel mogelijk aangifte. Dat kun je online doen met je DigiD. Hoe meer aangiftes de politie ontvangt, hoe groter de kans dat zij maatregelen kan nemen tegen de malafide webshops. Neem ook altijd direct contact op met je bank of creditcardmaatschappij.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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