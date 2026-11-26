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Grote doorbraak in vijf zedenzaken: verdachten alsnog opgepakt door DNA-spoor

Lange tijd waren er te weinig aanknopingspunten in vijf zedenzaken in verschillende Nederlandse steden, maar nieuw DNA-verwantschapsonderzoek heeft nu in vier zaken alsnog tot een aanhouding geleid.

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In de vijfde zaak bleek het DNA overeen te komen met dat van iemand die inmiddels is overleden.

Om welke zaken gaat het?

Volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat het om een verkrachting van een 76-jarige vrouw in Den Haag in 2021, een serie verkrachtingen rond Breda tussen 2001 en 2011, een verkrachting van een destijds 13-jarig meisje in Winterswijk in 1999, twee verkrachtingen in Apeldoorn en Deventer die in de jaren 90 aan dezelfde man werden toegeschreven, en een verkrachtingszaak uit 1993 in Apeldoorn.

DNA-verwantschapsonderzoek

Bij deze nieuwe vorm van DNA-verwantschapsonderzoek wordt specifiek gekeken naar het Y-chromosoom. Dat wordt van vader op zoon doorgegeven. Daardoor kunnen onderzoekers ook verder zoeken in de mannelijke familielijn, denk bijvoorbeeld aan ooms, achterooms, neven, achterneven, grootvaders of kleinzoons. Bij de gewone DNA-onderzoeken kon er enkel een match ontstaan bij directe verwanten: dus ouders, kinderen, broers en zussen.

Volgens het NFI kan deze nieuwe methode de kans op een DNA-match vergroten. Van de veroordeelden en verdachten in de DNA-databank voor strafzaken is 86 procent man. Ook worden zedendelicten meestal door mannen gepleegd. Daardoor kan Y-chromosoomonderzoek een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande DNA-onderzoek.

‘Aanvullend onderzoek blijft nodig’

De politie is blij met deze ontwikkeling en laat weten ‘goud in handen te hebben’. “Dankzij de sterke toename van Y-profielen zien we steeds vaker positieve resultaten bij verwantschapsonderzoeken”, zegt Francien Lijnkamp, teamleider cold case Oost-Nederland, tegenover NOS. “Dat biedt nieuwe aanknopingspunten, ook in oude zaken waarin nog geen verdachte in beeld is. Aanvullend onderzoek blijft nodig, maar we verwachten hiermee aanzienlijk meer daders te kunnen opsporen.”

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