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Grote brand op terrein van Tata Steel

Op het bedrijventerrein van Tata Steel woedt dinsdagavond een grote brand. De brand is uitgebroken op het dak van een pand, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

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Het vuur werd rond 22.20 uur gemeld. De inzet van de brandweer werd snel opgeschaald. Over het ontstaan van de brand en of er slachtoffers zijn, is nog niets bekend.

Rond 22.50 uur meldde de veiligheidsregio dat er inmiddels geen vlammen meer zichtbaar zijn en dat de rookontwikkeling minimaal is. Op foto’s bij lokale media is te zien dat de vlammen uit een fabriekspand sloegen.

ANP

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