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OM eist 22 jaar cel tegen vrouw uit Assen voor moord op partner

Het Openbaar Ministerie heeft maandag een celstraf van 22 jaar geëist tegen de 27-jarige Esmée D. uit Assen voor de moord op haar partner Ruben. Ze zou volgens de officier van justitie haar vriend (34) hebben vergiftigd met een overdosis MDMA en de designerdrug flubromazepam.

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Volgens justitie schreef D. vervolgens zelf een afscheidsbrief op zijn telefoon om het te laten lijken op suïcide. Ook wiste ze bijna 4000 WhatsApp-berichten op zijn en haar eigen telefoon.

Het slachtoffer, tevens de vader van haar dochter (2), werd op 20 januari vorig jaar gevonden in zijn woning aan het Zuidenveld in Assen. Hij zou vijf dagen eerder al zijn overleden.

Zwijgrecht

Na de vondst van het lichaam kreeg de politie van de moeder van D. nog een tweede telefoon met daarop weer een afscheidsbrief, maar volgens de politie was dit bericht diezelfde dag geschreven, twee dagen na de vondst van het lichaam.

D. gaf maandag op geen enkele vraag van de rechtbank antwoord. Ze beroept zich op haar zwijgrecht.

Gissen

De officier van justitie betoogde in de rechtbank dat de verdachte over van alles liegt. Tegen oud-werkgevers zou ze hebben gezegd dat haar moeder en haar oma waren overleden, terwijl dat niet waar was. D. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC), maar weigerde deel te nemen aan gesprekken met de psycholoog en psychiater. Het PBC kon geen uitspraak doen over een mogelijke persoonlijkheidsstoornis en de toerekeningsvatbaarheid.

Het is gissen naar het motief van de zwijgende verdachte. „Het beeld komt naar voren dat de verdachte haar dochtertje helemaal voor zichzelf wilde houden”, schetste de officier. Ook zijn er chats van D. met andere mannen.

Vrijspraak

De officier eiste geen tbs, maar wil wel dat D. een maatregel krijgt opgelegd waardoor ze langdurig onder toezicht kan worden gesteld.

D. ontkent Ruben te hebben vermoord. Haar advocaat pleitte voor vrijspraak van moord. De raadsman betoogde dat niet valt te bewijzen dat zijn cliënt de drugs heeft gekocht. Daarnaast valt volgens de raadsman niet te bewijzen dat D. de stoffen aan haar vriend heeft toegediend.

Spelfout

In zijn pleidooi zei de advocaat van D. dat Ruben kort voor zijn dood in zijn telefoon heeft gezocht naar slaapmiddelen. Het OM bracht daartegen in dat er een spelfout in de zoekopdracht staat: „Naar hoeveel slaapmiddelen ga ik dood?”. Een spelfout die niet bij Ruben past, maar wel vijf keer op het toestel van D. is gevonden. Het OM vermoedt dan ook dat D. de zoekopdracht heeft geschreven.

De rechtbank had drie dagen uitgetrokken voor de zaak, maar handelde alles op de eerste zittingsdag af. De uitspraak is op 18 december.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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