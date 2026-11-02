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Dode en zwaargewonde bij schietincident in Rotterdam-Oost

In een auto in een woonwijk in het oosten van Rotterdam heeft een schietincident plaatsgevonden. De politie meldt dat daarbij een man is overleden en een andere man zwaargewond is geraakt. Het overleden slachtoffer was de bestuurder van de auto. De andere drie inzittenden, onder wie de zwaargewonde man, zijn aangehouden.

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Het incident vond rond 20.00 uur plaats op de Evenaar in de wijk Oosterflank. Voor het incident werden veel hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. De politie doet onderzoek.

De drie verdachten zijn aangehouden omdat het voor de politie nog onduidelijk is wat er precies in de auto is gebeurd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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