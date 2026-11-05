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Deel daklozen krijgt geen voorrang op een huurwoning: ‘De bankslapers zijn de dupe’

Verschillende daklozen krijgen niet zomaar voorrang bij het zoeken naar een huurwoning. Vooral mensen die geen eigen woning hebben, maar regelmatig bij vrienden of bekenden op de bank kunnen slapen, vallen buiten bestaande regelingen. Daar moet een einde aan komen, vindt Geert Ritsema van het landelijke samenwerkingsverband Dakloosheid Voorbij!

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Ritsema ging in het radioprogramma Dit is de Dag op NPO Radio 1 in op de situatie van daklozen. Aanleiding is de Wet versterking regie volkshuisvesting die in het nieuwe jaar moet ingaan. Gemeenten moeten volgens die wet een urgentieregeling opnemen in hun huisvestingsverordening. Sommige Nederlanders krijgen daarbij voorrang, zoals mensen uit de maatschappelijke opvang en dakloze gezinnen met één of meer minderjarige kinderen.

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Nieuwe wet over daklozen geldt niet voor iedereen

De wet over daklozen geldt straks echter niet voor iedereen. Niet iedereen slaapt namelijk buiten of, als er plek is, in een daklozenopvang. Er is ook een groep zogeheten bankslapers. Zij kunnen vaak bij iemand terecht om ’s nachts op de bank neer te ploffen. Deze groep daklozen is de dupe van de wet, ziet Geert Ritsema. „Dat zijn mensen die in hun auto leven, bij vrienden op de bank slapen of op campings in lekke tentjes verblijven. Ook gezinnen met kinderen en mensen die gewoon werken. Daar moet echt een einde aan komen.”

Samenwerkingsverband Dakloosheid Voorbij! vindt dat iedereen zonder eigen thuis voorrang moet krijgen bij het zoeken naar een geschikte huurwoning. De organisatie heeft deze week de petitie ‘Laat mensen niet wachten, maar wonen‘ in de Tweede Kamer aangeboden. De petitie wordt gesteund door ruim vijftig andere organisaties.

👇 Hoeveel daklozen telt Nederland? In ons land wordt uitgegaan van 30.000 tot 37.000 daklozen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schatte voor het laatst op 1 januari 2024 en kwam uit op 33.000 mensen van 18 tot 65 jaar. Van hen was 83 procent man en 17 procent vrouw. Het CBS benadrukte dat 65-plussers, minderjarigen en sommige groepen zonder registratie niet in deze schatting zitten.

Voorrang op basis van inschrijfduur niet meer van deze tijd

Sander Heinsman, voorzitter van de raad van bestuur van woningcorporatie Portaal, ziet net als Ritsema dat juist de bankslapers tussen wal en schip vallen. In sommige gemeenten krijgen mensen uit de maatschappelijke opvang al voorrang op een huurwoning. Voor daklozen die op een bank terechtkunnen, is dat meestal niet geregeld. Mensen met de langste inschrijfduur hebben in Nederland doorgaans de grootste kans op een huurwoning. Heinsman vindt dat die regel niet meer past bij de huidige woningnood.

Geert Ritsema vindt dat gemeenten soms te gemakkelijk oordelen dat daklozen zichzelf wel kunnen redden. Volgens hem kan dit zelfs gebeuren bij een moeder die na huiselijk geweld met een kind op straat komt te staan. Met de term zelfredzaam moet je niet lichtzinnig omgaan, vindt Ritsema. „We moeten heel erg oppassen met die term. Er zijn natuurlijk mensen die zichzelf kunnen redden, maar hij wordt ook vaak misbruikt als excuus om mensen geen woning te geven die dat wel keihard nodig hebben.”

De hele uitzending van Dit is de Dag van de EO kun je hier terugluisteren.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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