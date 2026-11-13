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Redactie Binnenland vandaag
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Crisisoverleg na uren klaar, ministerraad gestart

DEN HAAG - Journalisten wachten bij de ingang van het ministerie van Algemene Zaken waar een crisisoverleg is met de kabinettop. Coalitiepartij VVD heeft tegen het pakket aan belastingen gestemd, nadat D66 en CDA een deal sloten met PRO en Volt. ROBIN UTRECHT / ANP
ANP / ANP / Robin Utrecht

Na uren is het crisisberaad tussen premier Rob Jetten (D66) en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) ten einde. De ministerraad, waarin het hele kabinet overlegt, is zojuist gestart. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Vrijdagochtend gingen de drie bewindspersonen bij elkaar zitten om te praten over de politieke situatie, nadat de VVD tegen het belastingplan stemde. Dat deed de liberale partij nadat coalitiegenoten D66 en CDA een deal over datzelfde belastingplan sloten met PRO en Volt.

VVD wil een ‘fundamentele reset’, sinds het nieuws van die deal naar buiten kwam. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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