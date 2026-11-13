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Crisisoverleg na uren klaar, ministerraad gestart

Na uren is het crisisberaad tussen premier Rob Jetten (D66) en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) ten einde. De ministerraad, waarin het hele kabinet overlegt, is zojuist gestart. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

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Vrijdagochtend gingen de drie bewindspersonen bij elkaar zitten om te praten over de politieke situatie, nadat de VVD tegen het belastingplan stemde. Dat deed de liberale partij nadat coalitiegenoten D66 en CDA een deal over datzelfde belastingplan sloten met PRO en Volt.

VVD wil een ‘fundamentele reset’, sinds het nieuws van die deal naar buiten kwam. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend.

ANP

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