Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vertrouwen in coalitie hersteld, dinsdag voorstel over koers

Het vertrouwen in de coalitie is hersteld. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst, nadat premier Rob Jetten, vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) en fractieleiders Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) dagenlang crisisberaad voerden.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Dinsdag leggen Jetten, Yeşilgöz en Van den Brink een voorstel voor aan de ministerraad voor „het vervolg van de koers van het kabinet en op de samenwerking tussen kabinet en parlement”.

Het vertrouwen tussen de drie coalitiepartijen was flink beschadigd nadat de VVD tegen het belastingplan stemde, omdat D66 en CDA met linkse oppositiepartijen een deal hadden gesloten over het belastingplan. VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz stelde vrijdagavond na eerder crisisberaad tussen de premier en de vicepremiers dat het minderheidskabinet was „mislukt”. Ze pleitte voor verandering op zowel inhoudelijk als politiek vlak.

De drie partijen hebben daarop drie dagen intensieve gesprekken gehad. Eerst op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum, daarna in het Catshuis in Den Haag. Gedurende die dagen spraken de partijen niet tegen de pers onder het mom van ‘radiostilte’. De fractievoorzitters en vicepremiers vertrokken maandagavond na tienen zonder de verzamelde pers te woord te staan.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties