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OM eist acht jaar cel tegen verdachte voor zwembadmisbruik Zelhem

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Zutphen een celstraf van acht jaar geëist tegen de 22-jarige Jean Gardy L. Volgens justitie is de man schuldig aan het aanranden van dertien kinderen en het seksueel binnendringen van zes kinderen onder hen tijdens zijn stage in een zwembad in het Gelderse Zelhem. Voor enkele gevallen van seksuele handelingen vraagt het OM vrijspraak.

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Voor het bezit van kinderporno wordt L. als het aan justitie ligt wel gestraft. Op zijn telefoon werd een filmpje aangetroffen. Dat zou hem in een groepschat zijn toegestuurd. In januari 2024 zou de man ook ontucht hebben gepleegd met een meisje in Hengelo, toen zij net 6 jaar oud was. Dat acht de officier niet bewezen.

„De verdachte heeft zeer ernstige feiten gepleegd en heeft ernstig misbruik gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen”, stelt het OM. Ook neemt de officier mee dat de impact op de kinderen groot is.

Betrouwbare verklaringen

De verklaringen van de kinderen ziet justitie, anders dan een deskundige, als betrouwbaar. „Er zijn veel overeenkomsten: meerdere kinderen zeggen dat de badmeester hen heeft aangeraakt aan hun plassertje.” Zij of hun ouders hebben elkaar volgens het OM niet beïnvloed: de kinderen zaten niet bij elkaar in de klas en er is onderling geen contact geweest. Ook spreken verschillende ouders over gedragsverandering bij hun kind.

Woensdag gaat de inhoudelijke behandeling verder met het pleidooi van de advocaten van de verdachte.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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